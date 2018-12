Cs justifica el rechazo de las enmiendas de PSOE y Podemos porque las Cuentas "ya estaban negociadas"

Publicado 19/12/2018 12:07:37 CET

Los 'populares' advierten de que los grupos de la oposición piden presupuestar programas "que ya existen"

CARTAGENA (MURCIA), 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El debate de enmiendas parciales a los Presupuestos de 2019 ha finalizado en la Asamblea Regional sin que PSOE y Podemos consiguieran sacar alguna de sus propuestas adelante.

La justificación que desde Ciudadanos ofrecen es, en palabras del diputado Luis Francisco Fernández, que aceptar las enmiendas "supone detraer de otras partidas ya negociadas con el PP", ha dicho añadiendo que es posible que tras las elecciones de 2019 otro Gobierno sea el que tenga que ejecutar el presupuesto.

Por parte del PP, Isabel María Soler ha apuntado que las enmiendas de los grupos de la oposición muestran el "escaso" conocimiento que tienen los grupos de la oposición, en alusión a PSOE y Podemos, de las Cuentas regionales. "Hay enmiendas que piden presupuestar programas que ya existen y que además están presupuestados", ha afirmado.

Soler también ha hecho alusión a que ni PSOE ni Podemos han presentado enmiendas por lo que "no debe ser tan malo el presupuesto", ha dicho señalando que el PSOE tampoco ha presentado en materia de transparencia y Podemos "lo que hace es presentar una enmienda para reducir el gasto de la Consejería".

Por parte del PSOE, Ángel Rafael Martínez ha asegurado que se ha "consumado el rodillo de PP y Ciudadanos" al rechazar todas las enmiendas de su grupo. Según ha apuntado, entre las enmiendas rechazadas destacan la supresión de las bonificaciones al juego, la petición de un sistema fiscal más justo y ecológico o mejorar las condiciones laborales en el IMIDA. Aunque se han reservado el 100% de las enmiendas para su debate en el pleno, no creen que "de aquí al viernes Ciudadanos vea la luz" y acepte aprobarles alguna.

Mientras que desde Podemos, Mari Ángeles García ha manifestado que entre las enmiendas que se les han rechazado destacaba la restitución del Instituto Regional de la Mujer.

"No les interesa tener un organismo autónomo encargado del diseño y la promoción de las condiciones que hagan posible la igualdad social de ambos sexos", ha dicho añadiendo que también se les han rechazado enmiendas como que las personas cuyos ingresos no superen un salario y medio mínimo interprofesional no tengan que pagar por beneficiarse del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El trámite presupuestario concluirá este viernes con el debate de las enmiendas reservadas para el pleno y la previsible aprobación de las Cuentas regionales para 2019.