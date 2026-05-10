Cuatro personas resultan heridas en un accidente de tráfico registrado en la A-7, a la altura de Lorca

MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta madrugada en un accidente de tráfico, con una persona atrapada, ocurrido en la autovía A-7, sentido Andalucía, a la altura de la pedanía de La Hoya, en el término municipal de Lorca.

El aviso se recibió a las 3.06 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia. Varias llamadas alertaban de la salida de vía de un turismo, que había caído a una cuneta o terraplén junto a la carretera. Los alertantes indicaban además que una de las personas ocupantes no podía salir del vehículo.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061, Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de carreteras.

Los bomberos rescataron a una de las personas accidentadas que había quedado atrapada en el interior del vehículo, colaborando posteriormente con los sanitarios y realizando labores de prevención y limpieza en la zona.

Por su parte, el personal sanitario del 061 atendió a cuatro personas heridas, con edades comprendidas entre los 36 y 51 años, que fueron trasladadas al Hospital Rafael Méndez de Lorca para recibir asistencia sanitaria.