La cuenca del Segura se aproxima a la situación de alerta y la CHS llama a la "contención" de los usuarios

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha informado este lunes de que el subsistema cuenca, uno de los dos que componen la cuenca junto al subsistema trasvase, se aproxima a nivel de alerta, según los últimos datos aportados por el índice de escasez del Segura, correspondientes al 1 de septiembre.

La CHS ha señalado, no obstante, que los índices del sistema trasvase y del sistema global "alejan cualquier declaración de excepcionalidad en el conjunto de la cuenca del Segura", en virtud del Plan especial de Sequía (PES).

La cifra coloca al sistema cuenca en nivel de prealerta (0.348), solo 0.048 puntos por encima del nivel de alerta. Por ello, la Confederación ha hecho un llamamiento a los usuarios para la "contención" de los consumos en el último tramo del presente año hidrológico.

Sobre las diferentes Unidades Territoriales (UTE), la escasez coyuntural está "más presente" en las UTE II y III que corresponden a cabecera y margen izquierda, respectivamente, mientras que el resto (principal y margen derecha) mantienen un escenario de "normalidad".

Si bien la CHS ha afirmado que puede garantizar la atención de las demandas de los usuarios hasta el final del presente año hidrológico (30 septiembre), también apunta que el número de las reservas almacenado en la cuenca del Segura es de 46 hectómetros cúbicos, lo que se acerca a la cifra de 40, que es el dato señalado como embalse muerto y por el que no se permitirían más usos que los estrictamente ecológicos.

De mantenerse la contención de los consumos, la CHS puede garantizar el agua para el regadío y usos industriales hasta final de septiembre sin necesidad de aplicar restricciones. El abastecimiento humano, según el organismo, no debe verse afectado "en principio" ni siquiera en los próximos meses del nuevo año hidrológico.

Aun así, la CHS vuelve a hacer hincapié en que será necesario "continuar ajustando los consumos del regadío" a los desembalses aprobados por la Comisión de Desembalse, a fin de garantizar el suministro en este año hidrológico para llegar a la finalización del mismo con un volumen adecuado de reservas.

INDICADORES DE ESCASEZ

Los índices de escasez de la cuenca del Segura se encuentran en nivel de alerta a fecha 1 de septiembre de 2025.

Al respecto, el índice de escasez del sistema global que incluye las aportaciones propias de la cuenca y las recibidas por el trasvase Tajo-Segura está en 0,674 sobre 1.

De forma individualizada, el Índice de escasez del sistema cuenca está en 0,348 (prealerta) sobre 1, y el del sistema trasvase en 1 sobre 1 (normalidad).

La cuenca del Segura constata una situación de ausencia de sequía prolongada en referencia estrictamente a las lluvias registradas en toda la cuenca.