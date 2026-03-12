Cuenca del Segura necesita más de 5.400 millones de inversión para hacer frente a las sequías e inundaciones

Archivo - Imagen de la presa del Cenajo - CHS - Archivo

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cuenca del Segura, que abarca territorios de las provincias de Murcia, Albacete, Alicante y Jaén, necesita más de 5.400 millones de euros de inversión para hacer frente a las sequías e inundaciones, según recoge el informe 'Estrategia e inversión para la eficiencia y resiliencia hídrica en España', elaborado por Typsa y la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España (Seopan).

El informe reconoce que es una de las demarcaciones hidrográficas más vulnerables de España frente a la escasez hídrica y al impacto del cambio climático.

Asimismo, pone de manifiesto que la Demarcación Hidrográfica del Segura "sufre déficits hídricos estructurales, con descensos previstos de las aportaciones naturales de agua y periodos de precipitaciones de muy elevada intensidad, resultando imprescindible en el nuevo ciclo de planificación hidrológico garantizar la seguridad hídrica y reforzar la resiliencia del sistema".

Las necesidades de inversión en la Cuenca del Segura son especialmente elevadas, reconoce, "debido a la escasez estructural de recursos, la elevada demanda urbana y agrícola y la necesidad de adaptación de las infraestructuras existentes".

Para hacer frente a estos retos, el informe identifica como actuaciones prioritarias para atender a las demandas de agua y cumplir objetivos ambientales más de 2.202 millones de euros para infraestructuras del ciclo urbano del agua, orientadas a la renovación y modernización de redes de abastecimiento y saneamiento, así como a la mejora de las instalaciones de depuración.

Así como 1.029 millones de euros para adaptación al cambio climático, que pasa por el incremento de recursos y gestión de la demanda, entre las que destacan la interconexión de las redes de distribución de las desalinizadoras y su conexión con otras infraestructuras estratégicas del sistema.

A lo que se suman 338 millones de euros para el cumplimiento de los objetivos ambientales en el Dominio Público Hidráulico, con actuaciones como la restauración de ecosistemas en la franja perimetral del Mar Menor y la recuperación de emplazamientos mineros peligrosos abandonados, entre otras; y 128 millones de euros para el conocimiento y monitorización del ciclo integral del agua, con el objetivo de mejorar la planificación, el control y la gestión eficiente de los recursos hídricos.

Para adaptación al cambio climático y reducción de los efectos de las inundaciones se necesitan 1.030 millones para medidas estructurales de gestión del riesgo de inundación, orientadas a reducir la vulnerabilidad del territorio frente a episodios extremos; y 462 millones para Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible (SUDS) y otras medidas de gestión del riesgo de inundación pluvial, incluyendo la construcción de tanques de tormenta y soluciones destinadas a reducir vertidos en episodios de lluvias intensas; y 229 millones en infraestructuras verdes.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, afirma que "la escasez de agua en España ya no es un fenómeno excepcional, sino estructural, y afecta de manera especialmente intensa a cuencas como la del Segura, donde la demanda del recurso es muy elevada".

Considera, por ello, que "es necesario un mayor esfuerzo presupuestario con un marco financiero adecuado para garantizar el cumplimiento de la Planificación hidrológica y la seguridad hídrica".

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

La Cuenca del Segura, con una superficie aproximada de 18.870 km2 y una población cercana a 2 millones de habitantes, es una de las demarcaciones hidrográficas con "mayor estrés hídrico de Europa".

Se caracteriza por una "fuerte irregularidad" en las precipitaciones y una "elevada dependencia" de recursos externos como el trasvase Tajo-Segura, la desalación y la reutilización de aguas depuradas.

En esta cuenca, el sector agrícola concentra aproximadamente entre el 80% y el 85% del consumo total de agua, lo que la convierte en un territorio "especialmente vulnerable a los episodios naturales extremos".

Según datos recogidos en el informe elaborado por Typsa y Seopan, en España 2,73 millones de personas viven en zonas inundables de mayor riesgo, concentrándose una parte muy significativa de esta población en las cuencas mediterráneas, entre ellas 555.944 personas en la Cuenca del Segura.

La Demarcación Hidrográfica del Segura cuenta con numerosas Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) identificadas en el marco de la Directiva Europea de Inundaciones y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, lo que pone de manifiesto la elevada exposición del territorio a episodios de inundación.

El informe incluye un apéndice con un programa extraordinario de actuaciones urgentes en las cuencas afectadas por la dana de octubre de 2024 de 4.051 millones.

El estudio concluye que la planificación hidrológica ha recuperado el retraso que acumulaba, pero la falta de disponibilidad presupuestaria y ausencia de un marco financiero han dado lugar a niveles de ejecución de las medidas previstas del 30%.