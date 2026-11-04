Cultura convoca las ayudas para atraer rodajes de alto presupuesto a la Región de Murcia

Archivo - Imagen del rodaje de 'Sorda', largometraje que obtuvo una ayuda al desarrollo del proyecto - CARM - Archivo

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ha convocado las ayudas para atraer rodajes de series y películas de alto presupuesto e impacto, dotadas con 3,5 millones de euros con el principal objetivo de fortalecer el sector audiovisual regional.

La convocatoria se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y el plazo para presentar solicitudes comienza mañana jueves, 5 de noviembre, según han informado desde el Ejecutivo regional.

En colaboración con los profesionales, esta nueva convocatoria "unifica y mejora las ayudas lanzadas el pasado año por la Comunidad, buscando un mayor beneficio tanto para el propio sector audiovisual como para las industrias auxiliares, así como el fortalecimiento de la proyección exterior de la Región de Murcia a través de la cultura", han señalado.

El secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Juan Antonio Lora, ha indicado que se ha trabajado con los profesionales "en el diseño de las medidas encaminadas al fortalecimiento del sector audiovisual regional". "Una de las acciones es esta orden para la atracción de rodajes de alto impacto, que en esta nueva edición mejoramos y que está dotada con un presupuesto de tres millones y medio de euros", ha añadido.

Entre las mejoras de la iniciativa realizadas con el sector está establecer tres tramos de apoyo, según el presupuesto de la película o serie: de 1,6 millones a 5.999.999 euros de presupuesto, la ayuda sería de un 15 por ciento; de 6 millones a 9.999.999 millones de euros, el importe sería de un 10 por ciento; y de diez millones de euros en adelante, de un millón de euros.

En todos los casos, la producción tiene que invertir en la Región un montante superior al recibido, y las mejoras en el contenido de la convocatoria de la Comunidad Autónoma busca contar con más días de rodaje en territorio regional.

La orden del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, de concurrencia no competitiva, establece que el solicitante debe tener una trayectoria mínima de dos películas o series realizadas y el rodaje para que el que se recibe el apoyo debe realizarse entre 1 de enero de 2027 al 30 de junio de 2028.

Toda la información sobre la convocatoria se puede consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de hoy, 4 de noviembre, y en la sección de 'Convocatorias' de la web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.