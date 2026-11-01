Cultura facilita en noviembre 49 actuaciones de artes escénicas en 20 municipios

Imagen del director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, con parte de los responsables de programación del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes facilita que 20 ayuntamientos de la Región de Murcia programen 49 actuaciones este mes de noviembre dentro del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia -40 funciones- y del plan 'MURmurarte' -nueve espectáculos-, que promueve el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA).

Los ayuntamientos con más programación del Circuito Profesional son Murcia, con diez espectáculos, y Caravaca de la Cruz y Torre Pacheco, con cinco cada uno. El resto de los consistorios con propuestas del Circuito Profesional o 'MURmurarte' este mes son Abarán, Alcantarilla, Alhama de Murcia, Beniel, Blanca, Calasparra, Cartagena, Ceutí, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca, Lorquí, Molina de Segura, Moratalla, Mula y San Pedro del Pinatar.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, afirmó que "trabajamos con los ayuntamientos y los profesionales de las artes escénicas murcianas en el Circuito Profesional y 'MURmurarte' para acercar la cultura de calidad a todos los ciudadanos. De hecho, en noviembre serán casi medio centenar los espectáculos de teatro y danza programados con estas iniciativas".

CIRCUITO PROFESIONAL

Dentro del Circuito Profesional, el Ayuntamiento de Murcia contará con dos actuaciones en el Teatro Bernal, 'Martirio Alba', de La Púa Escénica, el día 13, y 'Las nueve y cuarenta y tres', de Representainment, el 28; otras dos en el Auditorio de Cabezo de Torres, '¡Dilo, Reina!', de Yampo Teatro, el día 14, y 'Bailar y otras maneras de jugarse la vida', de La Quebrá, el 28; y otras dos en el Auditorio de La Albatalía, 'Re.cuerda', de Luichi Leal, el día 21, y 'El pequeño mundo de la música', de La Caja de Expresiones Teatro, el 29.

Asimismo, habrá una actuación en cada uno de los siguientes espacios: el Auditorio de Guadalupe, 'Huellas', de Periferia Teatro, hoy, día 1; el Auditorio de Beniaján, 'Disección de la bondad en tres actos', de Titzina, el día 6; el Teatro Romea, '¿Dónde estás Alicia?', de Marea Danza, el día 7; y el Auditorio de Algezares, 'De cine y copla', de Antaviana Teatro, el 21.

Cinco espectáculos programan los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz y Torre Pacheco. En el Teatro Thuillier de Caravaca se podrá disfrutar de 'Dulcinea', de Txalo Producciones, el día 14; 'La isla del tesoro', de la Compañía Teatro Guerra, al día siguiente; 'Baldosas', de Zarco Teatro, el 22; 'Bobo', de Periferia Teatro, el 23; y 'DESproVISTO', de UpArte, el 29.

En cuanto a Torre Pacheco, el Centro de Artes Escénicas contará con tres espectáculos: 'Y entonces... cataplán', de la Compañía Pupaclown, el día 7; 'Mejor no decirlo', de Pentación, al día siguiente; y 'La Celestina, hilando fino', de Arena Teatro y Danza, el día 10. Además, el Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán acogerá dos: 'Despedida de casada', de Doble K Teatro, el día 7, y 'El Cabaret del Fracaso', de Zentra Teatro, el 27.

El Teatro Villa de Molina cuenta con cuatro citas en cartel en noviembre, comenzando con 'Camino a la Meca', de Pentación, el día 6. A esta representación le seguirá el día 8 la puesta en escena de 'Pedro y el lobo', de El Hechizo Teatro y Murcia Clásica; y el 20 de 'Dulcinea', de Txalo Producciones, para concluir el 28 con 'La cigarra y la hormiga', de La Murga Teatro.

Por su parte, el Auditorio Margarita Lozano de Lorca, también con cuatro actuaciones. Arranca su programación con 'Mejor no decirlo', de Pentación, el día 6; el 11, 'El patio de mi casa. Cantajuego Musical', de Del Molino Producciones; el 13, 'Dulcinea', de Txalo Producciones; y el 26, 'La flauta mágica', de Representainment.

El Teatro Cervantes de Abarán contará con tres actuaciones. El viernes, día 6, está programada la representación de 'Yo me bajo en la próxima ¿y usted?', de Los del Teatrico, el día 20 el tributo a Alejandro Sánz 'El alma al aire', de Miris Way, y una semana después, el 27, el espectáculo 'Goteras' de MIC Producciones.

Tres son los ayuntamientos que ponen en cartel dos espectáculos. El Teatro Vico de Jumilla recibe el 7 el espectáculo 'Mejor no decirlo', de Pentación, y el 22 a El Hechizo Teatro y Murcia Clásica con 'Pedro y el lobo'. En Cieza, en el Teatro Capitol, Los Menos Teatro pone en escena 'El chico de la última fila' el día 13 y el 21 será el turno de Txalo Producciones con 'Dulcinea'.

Blanca también programa, en el Teatro Victoria, la obra 'Sé tortuga', de Xip Xap, el 19, y el día 28, 'Baldosas', de Zarco Teatro. Un espectáculo del Circuito Profesional tendrá Alcantarilla, Cartagena y Lorquí.

El Centro Cultural Infanta Elena de Alcantarilla recibe el 16 a Pedro Lucas Mago con 'Magic Comedy'; el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena acoge a Marie de Jongh con 'Amour', el 11; y Lorquí programa en el Centro Cultural Enrique Tierno Galván el concierto de Sara Zamora el 28 de noviembre.

'MURmurarte'

En cuanto a 'MURmurarte', son nueve las funciones que han programado ocho de los ayuntamientos que participan en esta iniciativa del ICA. En concreto, los escenarios con programación en noviembre son el Teatro Lope de Vega de Mula, con 'Hay que deshacer la casa', de Doble K Teatro, el día 6; el Teatro Trieta de Moratalla, con 'Doña Inés del alma mía, Don Juan Tenorio', de Ditirambo, el día 7; el Teatro Geli Albaladejo de San Pedro del Pinatar, con 'Las tres hermanas', de Arena Teatro, el día 8; el Auditorio Municipal de Calasparra, con 'Baldosas', de Zarco Teatro, el día 14, y al día siguiente 'De gatos y ratones', de Teatro de Carmen.

Asimismo, el Teatro Cine Velasco de Alhama de Murcia, con 'El chico de la última fila', de Los Menos Teatro, el día 14; el Auditorio de Ceutí, con 'El aspirante', de Trama Teatro, el día 20; el Teatro Pujante de Beniel, con 'Señora, córrase (Crónicas sobre el placer y la sexualidad femenina)', de Las Galgas, el día 21; y la Casa de la Cultura de Fuente Álamo, con 'Despedida de casada', de Doble K Teatro, el día 26.