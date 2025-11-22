Cultura financia con 21.360 euros la restauración del antemuro en el recinto defensivo medieval de Aledo

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha otorgado una subvención por importe de 21.360 euros al Ayuntamiento de Aledo para la ejecución de obras de consolidación y restauración en el antemuro del frente norte del recinto defensivo medieval de la villa, declarado Bien de Interés Cultural.

El conjunto monumental de Aledo constituye uno de los ejemplos más destacados del urbanismo medieval de la Región. La fortificación conserva un perímetro amurallado de más de 500 metros que guarda la Torre del Homenaje, la iglesia de Santa María la Real y otros elementos que evidencian la importancia histórica del municipio desde finales del siglo IX.

El tramo norte de la muralla, reforzado en 1468 mediante un antemuro y una cava excavada en la roca, presenta hoy un estado de deterioro y riesgo de desprendimientos. La intervención permitirá frenar ese deterioro, asegurar su estabilidad y salvaguardar la lectura arquitectónica de las distintas fases constructivas, islámica y castellana, que conviven en el conjunto.

La actuación contempla la eliminación de vegetación y limpieza, consolidación de fragmentos sueltos, aplicación de tratamiento superficial de consolidante y trabajos de relleno, tapado y junteado de mampostería para restituir continuidad y estabilidad.