Cultura financia con más de 160.000 euros la restauración de la capilla del cementerio de Totana

Una imagen de la fachada de la capilla del cementerio de Totana objeto de la subvención. - CARM

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha concedido una subvención por importe de 160.441 euros al Ayuntamiento de Totana destinada a la restauración de la capilla del cementerio de Nuestra Señora del Carmen, catalogada como Bien de Relevancia Cultural.

La capilla, construida en el siglo XIX y diseñada por el arquitecto Justo Millán en 1882, constituye un elemento patrimonial singular tanto por su arquitectura como por su valor simbólico y social. Situada en el eje central del cementerio y concebida como un edificio de inspiración románica italiana, el inmueble representa un espacio de memoria colectiva.

Se trata de un inmueble ligado estrechamente a las costumbres funerarias locales y al recuerdo de generaciones de vecinos y familiares. Su preservación permitirá mantener vivo un referente que forma parte de la identidad cultural de Totana.

Las actuaciones previstas en el proyecto de restauración incluyen la revisión y tratamiento de la estructura de madera y el retejado con tejas recuperadas; limpieza y reparación de fachadas, molduras y zócalos; tratamientos antihumedad e impermeabilización perimetral y restauración de carpinterías, óculos y rejas de hierro.