Cultura financia con más de 160.000 euros la restauración de la capilla del cementerio de Totana

Publicado: domingo, 23 noviembre 2025 13:59

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha concedido una subvención por importe de 160.441 euros al Ayuntamiento de Totana destinada a la restauración de la capilla del cementerio de Nuestra Señora del Carmen, catalogada como Bien de Relevancia Cultural.

La capilla, construida en el siglo XIX y diseñada por el arquitecto Justo Millán en 1882, constituye un elemento patrimonial singular tanto por su arquitectura como por su valor simbólico y social. Situada en el eje central del cementerio y concebida como un edificio de inspiración románica italiana, el inmueble representa un espacio de memoria colectiva.

Se trata de un inmueble ligado estrechamente a las costumbres funerarias locales y al recuerdo de generaciones de vecinos y familiares. Su preservación permitirá mantener vivo un referente que forma parte de la identidad cultural de Totana.

Las actuaciones previstas en el proyecto de restauración incluyen la revisión y tratamiento de la estructura de madera y el retejado con tejas recuperadas; limpieza y reparación de fachadas, molduras y zócalos; tratamientos antihumedad e impermeabilización perimetral y restauración de carpinterías, óculos y rejas de hierro.

