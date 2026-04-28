Cultura refuerza el papel de la danza en la convocatoria del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de 2027

Imagen De La Celebración Del Día Internacional De La Danza - CARM

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria del Circuito Profesional de Artes Escénicas y Música de la Región de Murcia para el año 2027 de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes incrementa el apoyo que presta el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes para la contratación de estos espectáculos, además de la obligatoriedad de que cada espacio adherido ponga en cartel el próximo año, al menos, un espectáculo de danza.

Junto con el incremento del presupuesto hasta los 440.000 euros, un diez por ciento más que este año, y con la ampliación del número de espacios escénicos municipales que podrán incorporarse a petición de los ayuntamientos, estas son las novedades de la nueva convocatoria del circuito profesional, cuyo plazo de adhesión para los ayuntamientos y los profesionales concluye este jueves, 30 de abril, según han indicado desde el Ejecutivo regional.

Así lo ha indicado la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, durante el acto de Unión Danza Visible para conmemorar el Día Internacional de la Danza -29 de abril- celebrado hoy en el Auditorio regional Víctor Villegas, que ha contado con la actuación de los bailarines Pablo Egea, Rocío Molina (Danzo CDM) y Carmen Molina & Ryunosuke Ujihara.

"Hemos considerado oportuno incrementar el apoyo económico que damos a los ayuntamientos para que programen espectáculos de danza. De esta forma, facilitamos el acceso de este arte al público e impulsamos a las compañías y los talentos regionales", ha indicado la titular de Cultura, quien también ha señalado que "damos un apoyo integral a nuestros creadores de artes escénicas a través de diferentes medidas, desde los incentivos a las nuevas producciones, pasando por el circuito profesional y MURmurarte, hasta el apoyo a sus giras nacionales e internacionales".

Durante el acto para conmemorar el Día Internacional de la Danza, en el que Andrea Carrión ha leído el manifiesto, también se ha hecho un repaso de la programación del Auditorio regional, que este año ha incrementado de cuatro a siete los espectáculos de su ciclo de danza -cinco de ellos con música en directo-; de la del Centro Párraga, que mañana programa 'Proto (SN1806)', de Janet Novás, dentro del festival 'Abril en danza'; y del ciclo 'Pantalla en danza' de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal', que este martes contará con una sesión especial gratuita a las 18:45 horas con 'Pina', una película documental sobre la bailarina y coreógrafa contemporánea Pina Bausch dirigida por Wim Wenders.