Dancausa: "Quienes entran ilegalmente en Ceuta o la Región vienen a aprovecharse de nuestro sistema y a desestabilizar"

Un centenar de jóvenes participa este fin de semana en Águilas en la Escuela de Verano de Nuevas Generaciones (NNGG) - PP

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de jóvenes ha participado este fin de semana en Águilas en la Escuela de Verano de NNGG donde se han celebrados talleres y ponencia sobre política de juventud. La clausura ha contado también con la intervención del presidente de NNGG de la Región de Murcia y vicepresidente nacional de la organización, Antonio Landáburu, y el secretario general del PPRM, José Miguel Luengo.

"Somos una generación a la que le importa y le duele España. Una generación que estas semanas ha mirado especialmente a Ceuta, porque Ceuta es España y cuando una parte de España tiene un problema, España tiene un problema", ha señalado Landáburu.

El dirigente juvenil murciano ha defendido que "España es una nación plural, diversa y con diecisiete comunidades autónomas, pero una nación", y ha reclamado que ante cuestiones que afectan al conjunto del país "los cargos socialistas sean capaces de quitarse durante cinco minutos la camiseta del partido y llevar solamente una: la de España".

Landáburu ha denunciado además la distancia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y los problemas cotidianos de los españoles. "La política de verdad está en nuestras calles. Es surrealista que nos gobierne alguien que no puede pasear por ellas", ha afirmado.

Frente a ello, ha contrapuesto la forma de gobernar del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, basada en "la cercanía, el territorio y la defensa de los intereses de esta tierra", y ha destacado el proyecto nacional de Alberto Núñez Feijóo, "a pie de calle, con sentido de Estado y sabiendo qué es lo que realmente demandan los españoles".

El presidente regional de NNGG ha afirmado que "el cambio está más cerca" y ha sido contundente al señalar que "Sánchez no debería estar ni un minuto más en Moncloa después de tanto escándalo".

"UNA GENERACIÓN QUE QUIERE CONSTRUIR SU PROPIO FUTURO"

Durante su intervención, Landáburu también ha reivindicado el papel de los jóvenes ante las dificultades para emanciparse, acceder a una vivienda o iniciar un proyecto de vida. "Estamos cansados de que se hable constantemente de los jóvenes sin hablar con los jóvenes. Nosotros sabemos lo que cuesta independizarse, terminar una carrera y preguntarte cuándo vas a poder empezar realmente tu proyecto de vida. No necesitamos que ningún político venga a explicarnos nuestra generación. Somos nuestra generación", ha defendido.

La Escuela ha servido también para abordar cuestiones como comunicación, inteligencia artificial y municipalismo, además de reforzar la coordinación entre jóvenes procedentes de distintos municipios de la Región de Murcia y de otros puntos de España.

Landáburu ha destacado que esta ha sido además la primera ocasión en la que un presidente nacional de Nuevas Generaciones visita Águilas, y ha agradecido especialmente la presencia de Dancausa, con quien ha asegurado formar "un tándem bastante bueno". "Hace unos meses empezamos una etapa juntos y estamos demostrando que Nuevas Generaciones se construye estando cerca de la gente", ha concluido Landáburu, antes de cerrar la Escuela con un mensaje a los jóvenes presentes: "Juntos vamos a más".

Por su parte, el secretario general del PPRM valoró muy positivamente las jornadas celebradas en Águilas este fin de semana por la importancia de los jóvenes en la sociedad y de diseñar política que sirva para ellos. De Nuevas Generaciones dijo que es una "pieza clave para el PP de López Miras" y dio las gracias a Dancausa por su asistencia y tener a la Región de Murcia como referencia a nivel nacional dentro de la organización".