Declarado un incendio forestal en las Cuestas del Cedacero, en Cartagena (Murcia)

Imagen de las labores de extinción - 112

CARTAGENA (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha recibido, poco después de las 14.00 horas, más de un centenar de llamadas alertando de un incendio forestal de matorral en la cuneta de la carretera RM-E22, que une Cartagena con Isla Plana, en las proximidades de las Cuestas de Cedacero.

El incendio se ha propagado y ha obligado al corte de la carretera, mientras los medios del Plan Infomur trabajan en las labores de extinción. En el dispositivo participan Bomberos de Cartagena, cinco brigadas forestales terrestres y tres brigadas helitransportada. También intervienen Guardia Civil, Policía Local de Cartagena y Protección Civil de Cartagena.

En cuanto a medios aéreos, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias tiene en la zona dos helicópteros dedicados a tareas de extinción y un tercero para información y control de operaciones aéreas.

En estos momentos el incendio continua activo pero no hay peligro para bienes ni personas y no hay que recurrir a medios externos a la Comunidad Autónoma.