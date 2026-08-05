Declarado un incendio en una industrial en Sangonera la Verde (Murcia)

MURCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este miércoles al mediodía en una fábrica de estanterías de la pedanía murciana de Sangonera la Verde ha afectado a tres naves industriales y ha movilizado a un amplio dispositivo de emergencias integrado por 24 bomberos y cinco vehículos.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia ha comenzado a recibir, a partir de las 12.10 horas, al menos una docena de llamadas alertando de una gran columna de humo procedente de una nave.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia. Las llamas, originadas en una de las naves, terminaron afectando a otras dos instalaciones industriales próximas, aunque los bomberos continúan trabajando para extinguir completamente el incendio y evitar nuevos focos.

Según ha informado Bomberos Murcia, 24 efectivos y cinco vehículos permanecen desplegados en la zona realizando las labores de extinción.

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Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 5 agosto 2026 16:28
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