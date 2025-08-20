Decomisados cerca de 500 artículos falsificados procedentes de la venta ambulante en playas de La Manga

Artículos decomisados procedentes de la venta ambulante en playas de La Manga - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Cartagena decomisó este lunes un total de 495 artículos falsificados a vendedores ambulantes en playas de La Manga del Mar Menor, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los productos intervenidos por dotaciones policiales adscritas a la Sección de Calidad de Vida, Unidad de Drones, Sección Marítima y agentes de Distrito eran, en su mayoría, prendas de vestir y elementos de bisutería.

Este tipo de intervenciones se realizan a lo largo de la temporada estival en las playas del litoral cartagenero y se complementan con la campaña de vigilancia en zona de costas para evitar actividades ilícitas como el consumo de alcohol en la vía pública o la presencia de aparcacoches ilegales.

Una de las zonas en las que se han intensificado las actuaciones de vigilancia ha sido la Plaza Bohemia, que diariamente ha contado con la presencia de patrullas de la Policía Local y de la unidad del Grupo Operativo Especial de Seguridad Ciudadana.

También se ha llevado a cabo la identificación de más de una veintena de aparcacoches y de cuatro personas con antecedentes.