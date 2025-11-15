Una delegación de 17 empresarias de la Región participará en el foro internacional 'Europe and MENA Summit 2025'

Imagen de una reunión preparatoria de la delegación regional de empresarias que viajará a Madrid. - CARM

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de 17 empresarias de la Región de Murcia participará los próximos 17 y 18 de noviembre en el foro internacional 'Europe and MENA Summit 2025', organizado por WeConnect International en Madrid, donde se darán cita compradores corporativos de primer nivel y líderes empresariales femeninas de más de veinte países.

Este encuentro se ha consolidado como un espacio clave para fomentar alianzas y oportunidades de negocio dentro de las cadenas de suministro internacionales. En el evento se reunirá a grandes corporaciones como Bayer, Marriott o Accenture.

Las participantes regionales forman parte de las 26 empresarias certificadas con el distintivo internacional 'Women Owned Business', gracias al programa 'Internacionaliza Mujer Región de Murcia', impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info).

Antes de su asistencia al foro, una docena de ellas participaron en una jornada de 'networking' organizada por el Info, destinada a preparar su participación y fortalecer los lazos de colaboración empresarial. El director del Info, Joaquín Gómez, subrayó que "este foro representa una oportunidad única para que las empresarias murcianas acreditadas con el sello 'Women Owned' se integren en redes globales de negocio y contacten directamente con multinacionales de referencia".

"Desde el Gobierno regional estamos acompañando este proceso con capacitación y apoyo institucional, convencidos de que el liderazgo femenino es un activo estratégico para la internacionalización de la economía regional", añadió Gómez.

El programa 'Internacionaliza Mujer Región de Murcia', cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), fue pionero en España y ofrece a las participantes capacitación especializada en comercio internacional, contratación y desarrollo de planes de acción comercial exterior, además de facilitarles acceso a una red internacional de empresas lideradas por mujeres.

Las empresas certificadas con el sello 'Women Owned' son reconocidas como 'Women Business Enterprises' (WBE), lo que les ayuda a competir en el mercado global. El director destacó que "la Región es una de las seis comunidades españolas que apuestan por este modelo de certificación internacional, y las empresarias que viajarán a Madrid la próxima semana representan el éxito de una estrategia que combina talento, visión global y apoyo decidido del Gobierno regional a todas aquellas iniciativas que permitan fortalecer el músculo exportador de la economía regional".