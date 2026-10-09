La Delegación del Gobierno afirma que Gil rechazó por escrito la edificación de vivienda asequible en Carraclaca

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha afirmado este viernes que el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, rechazó mediante una carta formal el proyecto para edificar viviendas de alquiler asequible en los terrenos del Ministerio de Defensa situados en el antiguo campo de tiro de Carraclaca.

Según ha informado la institución, el escrito se envió al Ministerio en 2023, un mes después de que Gil tomara posesión como regidor municipal. En la misiva, el alcalde aseguró que la iniciativa convertiría la zona "en una especie de suburbio o de gueto" y la catalogó de "totalmente inviable".

Asimismo, la Delegación ha afirmado que durante la presente legislatura ni el Ayuntamiento de Lorca ni el Ejecutivo autonómico, competente en materia de vivienda en la comunidad, han presentado una propuesta para adquirir los terrenos, ni siquiera después de que una primera subasta quedara desierta.

Desde la institución estatal han sostenido que Gil "ha dejado escapar esta oportunidad por su afán de confrontar con el Gobierno de España" y ha aseverado que "el PP antepone sus intereses electorales a las necesidades de la ciudadanía, perjudicando a los vecinos y vecinas de Lorca".