La Delegación del Gobierno autoriza el despliegue de la UME en el incendio de Sierra Espuña

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha autorizado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en el incendio de Sierra Espuña. Los medios, según ha informado a través de sus redes sociales, están en camino.

Asimismo, ha reiterado "la necesidad de que el presidente del Gobierno regiona, Fernando López Miras, convoque de inmediato el Centro de Coordinación". "En una emergencia, la coordinación entre administraciones es esencial", ha apostillado Lucas.