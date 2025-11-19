Una delegación del Gobierno de Egipto visita la Región para conocer su gestión hídrica en materia de innovación

El secretario general de la Consejería de Agricultura, Francisco José González Zapater, junto al director general de Acción Exterior y Cooperación, reciben a la delegación del Gobierno de Egipto - CARM

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Gobierno de Egipto ha visitado la Región de Murcia para conocer cómo trabaja el sector agrícola en materia de innovación y sostenibilidad, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La iniciativa forma parte del proyecto de cooperación internacional impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) para la modernización de los regadíos en el país africano.

La visita, organizada por la Oficina de Cooperación Española en El Cairo junto al Grupo Tragsa y la Dirección General del Agua, tiene como objetivo el intercambio de conocimientos sobre gestión eficiente del agua, reutilización de aguas regeneradas y agricultura de precisión.

La delegación está integrada por 25 personas, entre ellas 19 altos funcionarios egipcios y expertos del National Water Research Center (NWRC).

Durante la visita, la delegación ha asistido a dos ponencias técnicas sobre el regadío en la Región de Murcia y la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad ambiental, donde han estado acompañados por el secretario general de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco José González Zapater, y por el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela.

Posteriormente, la delegación se trasladó hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alguazas, donde tuvieron la oportunidad de conocer más de cerca los sistemas de reutilización aplicados al regadío implantados en la Región de Murcia.

"La Región de Murcia se ha consolidado como un referente mundial en la gestión integrada del agua y en la reutilización de recursos hídricos para el sector agrícola", ha explicado González Zapater, quien ha subrayado que esta visita "refuerza la cooperación técnica y el intercambio de experiencias".

Por su parte, el director general de Acción Exterior y Cooperación, Juan José Almela, ha señalado que estos programas "no sólo contribuyen a materializar las relaciones entre distintos países, sino que los proyecta hacia un futuro de progreso, fomentando el desarrollo sostenible y humano".

Este encuentro se enmarca en la estrategia del Gobierno regional para fortalecer la proyección internacional de la Región en innovación agrícola y gestión del agua.