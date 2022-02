Una delegación ministerial de Azerbaiyán visita la Región de Murcia para conocer las modalidades de apoyo a las pymes

Visitan la sede del INFO donde conocieron acciones como la búsqueda de financiación y el impulso a la innovación

MURCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación azerbaiyana compuesta por dirigentes del Ministerio de Economía y de la Agencia de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas visita esta semana la Región de Murcia para conocer los mecanismos empleados para reforzar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en los mercados internacionales.

La delegación ha visitado la sede del Instituto de Fomento (INFO) y ha mantenido un encuentro con el director del organismo, Joaquín Gómez, donde ha conocido el apoyo que se brinda a las pymes con acciones como la búsqueda de financiación y el impulso a la innovación.

Gómez ha explicado que "la estrategia desarrollada por el INFO para apoyar a las empresas regionales es perfectamente extrapolable a un país emergente como Azerbaiyán. Además, este intercambio de conocimientos y de experiencias puede resultar beneficioso para obtener una mayor presencia de nuestros exportadores en un país dotado de enormes recursos naturales".

La visita se enmarca dentro de las actividades del proyecto Europeaid 'Improved Support to Entrepreneurial Development in Rural Areas of Azerbaijan', que coordina el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva (CTNC) con socios de Turquía, Azerbaiyán y Rumanía. La beneficiaria del proyecto es la Agencia de Desarrollo de Pequeñas y Medianas Empresas de Azerbaiyán, a través de la intermediación de la delegación de la Unión Europea en Azerbaiyán.

El Gobierno de Azerbaiyán pretende con este proyecto diversificar la economía y reducir la dependencia del país de los sectores de petróleo y gas mediante el desarrollo de otros sectores como la manufactura, el turismo y la agricultura; así como frenar el desplazamiento de la población hacia la capital Bakú y revitalizar las áreas no urbanas.

El proyecto, de una duración inicial de 30 meses, comenzó en mayo de 2019 y tras una extensión de cuatro meses por los efectos de la pandemia, finalizará el próximo mes.

La delegación de Azerbaiyán visitará también el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim), el CTNC, un CIFEA, las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena y varias empresas.

Solo una docena de empresas regionales comercian con el país caucásico, con la exportación principalmente de material de riego y alimentación animal.