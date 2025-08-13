Denunciado un motorista por circular a casi 200 kilómetros por hora por la autovía RM-15

Superaba en más de la mitad el límite de velocidad de la vía MULA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha denunciado a un hombre por circular con su motocicleta a 191 kilómetros por hora por la autovía RM-15, a la altura de Mula (Murcia), donde la velocidad máxima permitida es de 120 kilómetros por hora, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

El motorista, cuya actuación fue detectada la pasada semana por la Benemérita durante un control de velocidad, ha sido denunciado por infracción muy grave al Reglamento General de Circulación, que lleva aparejada una sanción de 600 euros y la detracción de seis puntos del permiso de conducción.

En concreto, los hechos tuvieron lugar en la autovía RM-15, a la altura del municipio muleño, cuando una patrulla del Sector de Tráfico se encontraba realizando un punto de verificación de velocidad.

El motorista, que además conducía sin hacer uso de prendas y vestimenta de protección adecuada, circulaba superando en más de la mitad el límite de velocidad de la vía.

La Guardia Civil del Sector de Murcia, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tráfico, ha puesto de manifiesto su contundencia con los conductores infractores, en especial con aquellos que sobrepasan los límites de velocidad permitidos y ponen en riesgo al resto de usuarios de la vía.

Además, durante los fines de semana, la programación anual de la DGT incluye la intensificación de la vigilancia en las carreteras más frecuentadas por motoristas. Esta campaña se desarrolla de mayo a octubre, teniendo como objetivo reducir la siniestralidad en este colectivo, que representa el 27% de las víctimas mortales en siniestros viales en las vías interurbanas de la Región de Murcia.