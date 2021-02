Denuncian que 500 guardias civiles de la comarca de Cartagena no han recibido la vacuna contra el Covid-19

La AUGC critica el "menosprecio" que sufre este colectivo profesional frente a otros que sí han sido inoculados

MURCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado este jueves que este colectivo profesional ha sido "ninguneado" al no haber recibido la vacuna contra el Covid-19 mientras otros sí que han sido incluidos, informaron fuentes de la organización en un comunicado.

AUGC ha explicado que en el Área de Salud II --que comprende los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón-- se está vacunando a 850 agentes de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y Protección Civil, pero no al medio millar de guardias civiles que desempeñan su trabajo en esta zona.

Para la asociación, se trata de un "menosprecio" hacia los guardias civiles, al ser tratados como "como policías de segunda clase" pese a "encontrarse en primera línea en la lucha contra el Covid-19 y en la prestación de servicios tan importantes como la lucha contra la inmigración".

Desde AUGC han recordado que el Área de Salud II comprende los acuartelamientos de Cartagena, Cabo de Palos, La Unión, El Albujon, El Algar, Fuente Álamo y Mazarrón, con guardias civiles prestando servicio en unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Fiscal y Fronteras, Servicio Marítimo y SEPRONA, entre otras.

"No solo es sorprendente que no nos hayan vacunado, sino que hasta el momento no se tiene constancia de la fecha o del plan de vacunación de los guardias civiles, lo que nos hace sospechar que seremos los últimos en recibir la vacuna, si es que finalmente hay dosis suficientes para los guardias civiles".

Asimismo, ha criticado que los guardias civiles no han sido informados sobre "cuándo y qué tipo de vacuna" se dispensará a los agentes mayores de 55 años, destinados principalmente a la vigilancia en el aeropuerto de Corvera, el puerto de Cartagena o las sedes judiciales.

Para AUGC, es "urgente" que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, José Vélez, y el Coronel Jefe de la Guardia Civil realicen las gestiones necesarias para que "esta misma semana" se proceda a la vacunación de los guardias civiles del Área de Salud II y del resto de la Región, así como a los profesionales mayores de 55 años.

"Los guardias civiles no nos merecemos este menosprecio por parte de las autoridades", ha concluido la asociación.