Se desactiva la llegada de la UME a Los Alcázares ante la evolución favorable del temporal

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Operación del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha desactivado la petición realizada de la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares, ante la evolución favorable del temporal en la Región de Murcia.

De este modo, se anula la llegada de los efectivos de la UME al municipio de Los Alcázares, para realizar rescates, así como de los medios técnicos y material pesado para sus labores, como bombas, autobombas y material de achique.