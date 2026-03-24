Sucesos.- Desaparece una línea experimental de cultivo de ostra del proyecto REMEDIOS en el Mar Menor - IEO

MURCIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), como entidad coordinadora del proyecto REMEDIOS, ha informado de la desaparición de una línea de cultivo de ostra ubicada en el Mar Menor, que formaba parte de un conjunto de experimentos científicos en marcha desde hace tres años orientados a la recuperación de las poblaciones de ostra con fines de biorremediación.

La desaparición afecta tanto a la estructura de cultivo como a las ostras asociadas a varios ensayos experimentales. Este material era clave para el desarrollo del proyecto, por lo, han asegurado, que la pérdida científica es "incalculable", al comprometer series de datos a largo plazo y avances en el conocimiento de la capacidad de bioextracción de nutrientes por parte de esta especie.

El proyecto REMEDIOS está desarrollado por un consorcio integrado por el IEO-CSIC, ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste), la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la Región de Murcia y la Fundación Estrella de Levante, con el objetivo de contribuir a la recuperación ecológica del Mar Menor mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Este proyecto se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del programa Pleamar, y se cofinancia por la Unión Europea por el FEMPA (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura).

Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, que ha iniciado las correspondientes diligencias para esclarecer lo sucedido.

Desde el consorcio REMEDIOS han recordado que las ostras empleadas en estos ensayos no están destinadas al consumo humano, sino exclusivamente a la bioextracción de nutrientes en el ecosistema. Por tanto, no deben ser recolectadas ni consumidas bajo ningún concepto.

El consorcio lamenta profundamente lo ocurrido y ha reiterado su compromiso con la protección del Mar Menor y con el avance del conocimiento científico necesario para su recuperación.