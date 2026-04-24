Desarticulado un entramado criminal de distribución de billetes falsos de 200 euros en Murcia y Alicante

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de moneda falsa en las provincias de Murcia y Alicante. La operación se ha saldado con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente responsables de la distribución de billetes de 200 euros en el circuito financiero comercial.

La investigación, de varios meses de duración, se inició tras detectarse el pago con moneda falsa en un establecimiento de alimentación de la capital murciana.

Las pesquisas, desarrolladas por el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de Murcia en colaboración con la Brigada de Investigación del Banco de España, permitieron identificar a un clan familiar como responsable de los hechos.

Según el informe técnico, los billetes intervenidos presentan una factura de alta calidad, considerada por los especialistas como una de las mejores falsificaciones detectadas en la Unión Europea.

La red seleccionaba preferentemente pequeños comercios y grandes superficies que carecían de sistemas electrónicos de verificación para asegurar el éxito de la transacción.

El 'modus operandi' incluía la utilización de menores de edad para eludir la sospecha de los empleados de los establecimientos.

Hasta el momento, se han contabilizado 19 comercios afectados en localidades como Murcia, Cartagena, Alcantarilla, Alicante, Orihuela y Crevillente.

En el registro domiciliario, apoyado por unidades de Guías Caninos, se hallaron diversas cantidades de dinero oculto, así como efectos de alto valor, entre ellos joyas y dispositivos tecnológicos, presuntamente adquiridos con los beneficios de la actividad ilícita.

Los detenidos, que mantenían un nivel de vida superior a sus ingresos lícitos declarados, han sido imputados por delitos de falsificación de moneda y pertenencia a grupo criminal.

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