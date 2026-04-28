Descienden los accidentes laborales en la Región en el inicio de 2026, con una caída del 44% en los fallecimientos

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, junto con la secretaria general de la Consejería, Ana Losantos, y el director general de Trabajo, Juan Marín, hoy durante la presentación de la campaña de concienciación 'Si vas a gan - CARM

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha registrado un descenso significativo de los accidentes laborales y, especialmente, de los fallecimientos en el trabajo, en lo que va de 2026, consolidando una evolución positiva en materia de seguridad laboral. En los dos primeros meses del año, se contabilizaron 3.429 accidentes con baja, lo que supone un descenso del 3,5 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, pese al incremento del 3,2 por ciento de la población afiliada a la Seguridad Social, que alcanza las 654.975 personas.

Esta mejora también se refleja en el índice de incidencia de accidentes durante la jornada laboral, que se sitúa en 453,3 siniestros por cada 100.000 trabajadores, un 4,5 por ciento menos que el año anterior. La reducción es generalizada en los principales sectores productivos, con descensos del 6 por ciento en construcción, del 7,6 por ciento en industria y del 14,8 por ciento en agricultura, mientras que servicios registra un ligero aumento del 1 por ciento.

Entre enero y febrero de 2026, se produjeron tres fallecimientos laborales, frente a los siete registrados en el mismo periodo de 2025, lo que supone una reducción del 57 por ciento. A 31 de marzo, el total de fallecidos asciende a cinco, frente a los nueve del año anterior, lo que representa un descenso del 44 por ciento.

No obstante, el Gobierno regional ha insistido en que, pese a estos datos positivos, "cada accidente mortal sigue siendo inasumible". En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha subrayado que, "aunque los datos reflejan una evolución favorable, no podemos olvidar que detrás de cada cifra hay una persona y una familia, por lo que nuestro objetivo debe seguir siendo reducir la siniestralidad hasta cero".

López Aragón ha destacado que "la mejora de los indicadores, especialmente en un contexto de mantenimiento del empleo, demuestra que las políticas de prevención y la implicación de empresas y trabajadores están dando resultados", aunque insistió en que "es necesario seguir reforzando la cultura preventiva en todos los sectores".

PLAN DE FORMACIÓN 2026

La Consejería, a través del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), desarrolla durante 2026 un completo Plan de Formación dirigido a profesionales de la prevención de riesgos laborales. El programa incluye 15 seminarios técnicos y dos jornadas divulgativas orientadas a mejorar la capacitación y actualización de conocimientos.

La consejera ha señalado que "la formación continua es una herramienta esencial para mejorar la prevención en los centros de trabajo y reducir la siniestralidad laboral", y añadió que "los seminarios técnicos del ISSL están diseñados para ofrecer información actualizada y herramientas prácticas que permitan mejorar la evaluación y el control de los riesgos laborales".

Entre los contenidos destacan la evaluación de riesgos ergonómicos y psicosociales, el estrés térmico por calor, la exposición a agentes químicos, la seguridad en equipos de trabajo o el uso correcto de equipos de protección individual. Además, se incorporan novedades como un seminario sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en prevención. "Estas herramientas permiten analizar datos en tiempo real, anticipar situaciones de riesgo y mejorar la planificación preventiva", ha explicado López Aragón, quien ha añadido que "la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado muy útil para los profesionales, reforzando su capacidad de anticipación".

Asimismo, el ISSL celebrará dos jornadas divulgativas en 2026. Una tendrá lugar este martes, con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y se centrará en la gestión del entorno psicosocial; y otra en el marco de la Semana Europea, enfocada en los retos de la digitalización.

ACCIDENTES DE TRÁFICO LABORALES

Por otro lado, la Consejería de Empresa, a través de la Dirección General de Trabajo, ha lanzado la campaña 'Si vas a ganarte la vida, no te la juegues', enfocada en esta ocasión a los accidentes de tráfico laborales, para lograr concienciar a la ciudadanía en su conjunto de la necesidad de la prevención.

Con este conjunto de medidas, "el Gobierno regional reafirma su compromiso con la mejora continua de la seguridad y salud laboral, combinando datos positivos con nuevas actuaciones que permitan seguir reduciendo la siniestralidad y avanzar hacia entornos de trabajo cada vez más seguros", ha indicado la consejera.