Desestiman el Recurso de la Región de Murcia contra el Real Decreto que regula los caudales ecológicos del Tajo

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Región de Murcia contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

En concreto, la sala ha desestimado "la inadmisibilidad opuesta por falta de legitimación activa de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia" del decreto en el que se fijaban, entre otras cuestiones, los caudales ecológicos para la demarcación del Río Tajo.

El recurso contencioso-administrativo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, presentado el 5 de abril de 2023, fue contestado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía y la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo.

La sentencia explica que el escrito de demanda de la Región de Murcia ofrece "de una manera prolija distintos motivos en los que, a su vez, despliega, de manera profusa, muy distintos argumentos, muchos de los cuales son circulares y reiterativos en distintos pasajes de la demanda".