Designados en pleno los presidentes y vocales que ocuparán las mesas electorales del 29 de noviembre en Cartagena

Pleno Municipal Extraordinario en Cartagena para la selección de las mesas electorales - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Cartagena se ha reunido este lunes 2 de noviembre en sesión extraordinaria para llevar a cabo el sorteo público de los integrantes de las mesas electorales de cara a los comicios generales del próximo 29 del noviembre, a los que están llamados a votar 158.796 personas empadronadas en Cartagena. Además, en estos comicios pueden votar los ciudadanos españoles residentes en España o en el extranjero.

En total son 261 mesas electorales repartidas en 92 locales y colegios del municipio, y para cada una de ellas se han designado nueve personas, un presidente titular, un vocal 1º y un vocal 2º, así como dos suplentes para cada uno.

En esta sesión se ha realizado un sorteo público mediante procedimiento informático para obtener tres números del 1 al 999 de entre las listas de electores de cada mesa que cumplen los requisitos necesarios, determinando las 2.349 personas que serán llamadas a participar como presidentes, vocales y suplentes, según han informado desde el Consistorio.

Los números se obtienen de manera aleatoria, correspondiendo el primer número extraído al presidente, el segundo número al vocal 1º y el tercer número al vocal 2º. A partir de esos números, se suman 10 a cada uno para obtener los primeros suplentes de presidente y vocales, y a estos otros 10 para designar los segundos suplentes. Se hace así para procurar que no coincidan miembros de una misma familia. En caso de que la persona designada no cumpliera los requisitos se avanzaría una posición.

En caso de que el número obtenido sea superior al de electores de la mesa, se dividirá dicho número entre dos hasta encontrar el primero posible.

En el sorteo ha salido el número 469 para el presidente, el número 851 para vocal 1º y el 905 para vocal 2º. Estos números se pasan al Centro Municipal de Proceso de Datos para obtener los nombres de las personas designadas, que a su vez se comunicarán a la Junta Electoral de Zona, la cual ordenará su notificación a la Policía Local.

Tal y como recoge la legislación electoral, el cargo de presidente y vocal de las mesas electorales es un derecho y un deber cívico, que sólo se puede excusar por incompatibilidad o fuerza mayor, debidamente acreditada, exenciones que establece la junta electoral central.

A cambio los presidentes y vocales que ejerzan esta función tendrán derecho a un permiso retribuido, si coincide con su jornada laboral, y unas dietas individuales.

Las mesas electorales se pueden consultar de forma telemática a través de la sede electrónica municipal.