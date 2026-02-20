Desmantelada en Lorquí y Molina de Segura una organización criminal dedicada al tráfico de drogas

Se hallaron dos invernaderos tipo indoor habilitados para el cultivo ilícito de marihuana - POLICÍA NACIONAL

Los detenidos tenían más de un centenar de gallos y una tortuga mora MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de la Región de Murcia han llevado a cabo la operación 'Ordenanza-Cenador', una investigación desarrollada de forma conjunta en la comarca murciana de la Vega Media, que se ha saldado con la desarticulación de una organización criminal asentada en Lorquí y Molina de Segura que abastecía de sustancias estupefacientes a otros grupos delictivos con puntos de venta de drogas.

Durante la operación, los investigadores han detenido a once integrantes del grupo delictivo, incluido su líder, y han efectuado cinco registros en inmuebles en los que se ha incautado gran cantidad de cocaína, marihuana, efectivo, armas de fuego y otros efectos relacionados con el tráfico de drogas, según han informado las FCSE y la Agencia Tributaria en un comunicado.

La operación se inició hace diez meses, cuando especialistas de los tres cuerpos iniciaron las pesquisas de forma conjunta sobre un grupo de personas asentado en Lorquí y Molina de Segura, que, supuestamente, realizaban actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

Dada la experiencia de los integrantes de la organización investigada, la labor operativa de la operación ha resultado dificultosa desde sus inicios, especialmente por sus propias medidas de seguridad, el alto nivel económico que facilitaba la colaboración de otras personas y el ámbito geográfico de influencia.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los investigadores diseñaron la fase de explotación de la operación, en la que ha participado más de un centenar de efectivos de los tres cuerpos. Esta se inició con cinco entradas y registros de forma simultánea en inmuebles de los municipios de Lorquí y Molina de Segura, en los que se detuvo a once integrantes del grupo delictivo, incluido su cabecilla.

A los detenidos se les atribuye la presunta autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública -en su modalidad de tráfico de drogas-, tenencia ilícita de armas, defraudación de fluido eléctrico, blanqueo de capitales, contra los animales y relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

En los registros, los investigadores hallaron más de 14 kilogramos de cocaína, dos invernaderos tipo indoor habilitados para el cultivo ilícito de marihuana, 75 kilogramos de esta sustancia, dos armas cortas de fuego tipo pistola y munición, 16.000 euros en efectivo, una embarcación, cuatro turismos, dos motocicletas, dispositivos electrónicos y elementos utilizados para el tráfico de drogas, como básculas de precisión y una prensa compactadora empleada para empaquetar sustancias estupefacientes, entre otros.

Además, durante esta fase de explotación se detectaron conexiones ilícitas a la red eléctrica, más de un centenar de gallos de la especie combatiente español -la mayoría de ellos con las crestas mutiladas- y una tortuga mora (Testudo graeca), una especie protegida que precisa de autorización para su tenencia.