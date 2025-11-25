Desmantelado un punto de venta de drogas en la barriada San Félix, en Cartagena (Murcia)

Droga incautada en el marco de la operación - POLICÍA NACIONAL

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, al ser consideradas responsables de regentar un punto de venta de sustancias estupefacientes en el barrio cartagenero de San Félix.

Una de las investigaciones para el desmantelamiento de 'puntos negros' de venta de droga en la Región condujo a los agentes hasta un inmueble que era utilizado para la venta de este tipo de sustancias, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Estos hechos estaban causando un grave perjuicio a los vecinos de la zona, generando una importante sensación de inseguridad subjetiva, ya que la afluencia y trasiego de vehículos y consumidores era constante.

Las personas que lo regentaban adoptaban importantes medidas de seguridad, como el control de las inmediaciones para alertar de la presencia policial.

Tras la pertinente autorización judicial, la Policía Nacional llevó a cabo la entrada y registro del inmueble, que se saldó con la incautación de más de 600 gramos de marihuana, más de 200 gramos de hachís y dinero en efectivo.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.