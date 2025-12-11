Desmantelan un narcopiso en el barrio murciano de El Infante que funcionaba 24 horas al día

1035093.1.260.149.20251211104440 Uno de los detenidos - POLICÍA NACIONAL

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con la colaboración de la Policía Local de Murcia, ha detenido a una mujer y cuatro hombres como presuntos responsables de un punto de venta de droga que funcionaba las 24 horas del día en el barrio murciano del Infante Juan Manuel.

La investigación arrancó a raíz de las denuncias presentadas por vecinos de la zona ante el continuo trasiego de consumidores de sustancias estupefacientes entorno a un edificio del citado barrio, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los responsables de este activo punto de venta de drogas tomaban fuertes medidas de seguridad para detectar la presencia policial, con personas exclusivamente dedicadas a la vigilancia y una cámara oculta en el rellano del edificio para controlar e identificar a las personas que accedían con la intención de adquirir la droga.

Los agentes intervinieron en el interior del inmueble 28 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís, 24 gramos de marihuana, tres balanzas de precisión, una libreta con anotaciones relacionadas con la venta de sustancias estupefacientes, casi 17.000 euros en efectivo y dos vehículos.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.