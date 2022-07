Detenidas dos personas y dos investigadas por allanar viviendas de lujo en las que residían un tiempo

También se les imputa la presunta autoría de un delito de desobediencia a agente de la autoridad

MURCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia han detenido a dos personas y otras dos están siendo investigadas por allanar presuntamente viviendas de lujo en La Manga del Mar Menor, donde residían un tiempo, según han informado fuentes del Instituto Armado.

Las actuaciones se iniciaron a finales del pasado mes de junio, cuando la propietaria de un inmueble de La Manga del Mar Menor (Cartagena) presentó una denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Villaviciosa de Odón (Madrid), en la que denunciaba que una vecina le había alertado de la presencia en el interior de su vivienda de varias personas, quienes al parecer estaban utilizándola como residencia.

El puesto de Villaviciosa de Odón trasladó la denuncia al puesto de Cabo de Palos, que inició las pesquisas para verificar los hechos denunciados y, en su caso, esclarecerlos.

Los guardias civiles de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron en el interior del inmueble a un hombre y una mujer, acompañados de un menor de corta edad, los cuales, tras la mediación con los propietarios de la vivienda, acordaron su salida definitiva para la mañana siguiente.

Pero el pacto entre las partes no se cumplió. No sólo no se marcharon de la vivienda, sino que, en el momento de la intervención policial durante la tarde de ese día, se había congregado en el interior de la vivienda otra pareja con dos menores más.

Sin mostrar resistencia, ante la presencia de las patrullas de la Benemérita, abandonaron la vivienda y resultaron detenidos los dos hombres e investigadas las mujeres, que se hicieron cargo de los menores de edad.

A los detenidos e investigados se les instruyó diligencias como presuntos autores de delito de allanamiento de morada y desobediencia a agentes de la autoridad.

La mayoría de los arrestados poseen antecedentes por delitos similares. De hecho, se da la circunstancia que uno de los implicados se vio envuelto en otro caso de similares características en otra vivienda de La Manga del Mar Menor, de la que fue desalojado e investigado. También, el pasado verano, fue detenido hasta en cuatro ocasiones por los mismos hechos delictivos.

La Guardia Civil continúa con la investigación abierta para determinar si los presuntos autores de los hechos delictivos están involucrados en la comisión de otras actividades ilícitas.

Finalmente, los detenidos, los investigados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Cartagena.