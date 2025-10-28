Detenidos dos hombres tras intentar robar en una vivienda de Alcantarilla (Murcia)

Archivo - Córdoba.- Sucesos.- Detenido un varón acusado de intentar matar con un arma blanca a otro al que le robó un patinete - POLICÍA NACIONAL - Archivo

ALCANTARILLA (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza y otro de daños tras ser sorprendidos forzando la puerta de una vivienda de la calle Cura Juan Sáez Hurtado de Alcantarilla, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Tras recibir la llamada de un testigo de los hechos, varios agentes se desplazaron hasta el lugar y comprobaron que la puerta de acceso al edificio se encontraba fracturada, además de estar bloqueada por dentro con diversos objetos.

Los agentes lograron acceder al edificio donde localizaron, en el suelo, tres destornilladores, mientras que la cerradura de la vivienda tenía signos de forzamiento.

Al acceder a la terraza del edificio, los agentes vieron a un sujeto que trataba de huir por los tejados de los inmuebles colindantes, si bien fue interceptado por los agentes. El otro responsable del intento de robo fue localizado en el interior de uno de los trasteros, donde trataba de ocultarse.

Ambos, una vez detenidos, fueron imputados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y un delito de daños.