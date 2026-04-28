Detienen en Murcia a cuatro hombres por vender droga en un parque durante el Bando de la Huerta

1082143.1.260.149.20260428095852 Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Murcia a cuatro hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras ser sorprendidos vendiendo sustancias estupefacientes durante el Bando de la Huerta en un entorno con gran afluencia de familias y menores, según ha informado el Cuerpo.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del 7 de abril en un parque situado en la plaza San Agustín del barrio de San Andrés, después de que un testigo informara a la Sala CIMACC 091 de que un grupo de jóvenes habían ocultado drogas en distintos puntos y las vendían a terceras personas.

A la llegada de los efectivos, uno de los individuos intentó abandonar el lugar de forma apresurada, si bien fue interceptado con 160 euros en billetes fraccionados.

Los policías realizaron una requisa en las zonas señaladas y localizaron diversas sustancias estupefacientes escondidas, entre las que se encontraban pastillas de éxtasis y comprimidos de medicamentos rivotril y lyrica.

Las gestiones permitieron constatar que los detenidos actuaban de manera coordinada, ya que uno de ellos se encargaba de cobrar mientras los demás ocultaban la droga y la suministraban a los compradores.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los cuatro varones implicados por la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Además, a uno de ellos le constaba en vigor una orden de detención por parte de un Juzgado de Murcia por la presunta comisión de un delito de robo con violencia.

Los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.