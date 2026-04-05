El día del Bando de la Huerta, un segundo San Valentín para las floristerías

Archivo - Una huertana durante el desfile del Bando - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El día del Bando de la Huerta se ha convertido en un segundo San Valentín para las floristerías de Murcia por el volumen de ventas. Claveles y tocados son los preferidos por las huertanas que se preparan para el gran día.

"Este año va a ser buenísimo", ha explicado Fernando Ríos, de la floristería Fernando Hijo y vicepresidente de Asociación Española de Floristas, a Europa Press. "Me dicen que los claveles están preciosos", añade, a la vez que asegura que "aunque nos han aumentado un poco el precio nosotros no los hemos subido".

Para este día "se vende mucha flor", ha asegurado. Pero no solo claveles, también tocados realizados con miniclaveles, fresias, francesilla, paniculata o rosas de pitiminí.

Unos días atareados para los floristas de Murcia que "terminamos de hacer los pasos y ya estamos preparando los tocados de huertana", ha concluido Ríos.