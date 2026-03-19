El 'Día Grande' de los Californios reúne a cientos de cartageneros en la Salve en honor a su titular

Celebración de la 'Salve Grande', uno de los actos litúrgicos más emblemáticos de la Cuaresma cartagenera - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

La Cofradía California de Cartagena celebró este miércoles, en la iglesia de Santa María de Gracia, su tradicional 'Salve Grande', uno de los actos litúrgicos más emblemáticos de la Cuaresma cartagenera, según ha informado el Ayuntamiento.

La ceremonia, que congrega anualmente a cientos de fieles, contó con la asistencia de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, la consejera de Turismo y Cultura, Carmen Conesa, y el Hermano Mayor de la hermandad, Pedro Ayala.

Durante el acto, la regidora cartagenera subrayó el valor de estos momentos de convivencia que refuerzan el espíritu de la Semana Santa de la ciudad, declarada de Interés Turístico Internacional.

Arroyo manifestó su "ilusión" por compartir esta jornada señalada con los hermanos y agrupaciones, destacando que Cartagena se encuentra ya a las puertas de iniciar su Semana de Pasión.

Por su parte, la consejera Carmen Conesa resaltó el esplendor de la imagen de la Virgen del Primer Dolor, que luce en todo su valor patrimonial tras su reciente paso por el Centro de Restauración de la Región de Murcia.

Conesa puso de relieve la importancia de estos cultos para el mantenimiento de las tradiciones y el patrimonio religioso de la comunidad.

La solemne ceremonia estuvo presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien en su homilía instó a los fieles a vivir la Cuaresma como una oportunidad de "conversión para caminar en la luz".

Antes de concluir la celebración con la Salve Cartagenera, el prelado procedió a la bendición de diversos enseres que la Cofradía California estrenará en las próximas procesiones.

El próximo viernes, Cartagena vivirá su primera procesión con la salida del Cristo del Socorro, coincidiendo con la festividad de la patrona, la Virgen de la Caridad.