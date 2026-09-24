Diez proyectos de IA recibirán 2,9 millones para impulsar soluciones aplicadas a empresas de la Región - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

CEHEGÍN (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Diez proyectos empresariales de la Región de Murcia recibirán 2,9 millones de euros en ayudas para desarrollar y aplicar soluciones basadas en inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas, dentro de la convocatoria RedIA impulsada por el Gobierno de España a través de Red.es.

Los proyectos abarcan ámbitos como la industria, la construcción, la gestión del agua, la agricultura, la distribución farmacéutica, la digitalización de edificios y la ciberseguridad, con el objetivo de incorporar herramientas de inteligencia artificial a procesos productivos, según ha informado la delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

La resolución de la convocatoria fue anunciada este pasado miércoles, 23 de septiembre, por la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, durante la clausura de la jornada 'MURC-IA: Transformación Digital', celebrada en el Centro Tecnológico de Materias Primas Minerales y Materiales de Cehegín.

Entre las iniciativas seleccionadas figura un proyecto de gemelos digitales para la manufactura textil con IA, otro destinado a la digitalización del parque edificado mediante modelos BIM, y una herramienta para el control y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo del agua.

También se desarrollará una plataforma basada en inteligencia artificial para la optimización del cultivo hidropónico de tomate bajo invernadero, así como soluciones dirigidas a la distribución farmacéutica, la gestión del conocimiento empresarial mediante IA generativa y la mejora de la seguridad y el control de accesos en entornos digitales.

La convocatoria incluye además un proyecto centrado en tecnologías avanzadas aplicadas a infraestructuras y otro denominado 'CyberTwin OT', orientado al desarrollo de soluciones mediante tecnologías de inteligencia artificial y gemelos digitales.

Las ayudas cuentan con una financiación de entre el 25% y el 60% del presupuesto subvencionable, en función del tipo de proyecto y de la empresa beneficiaria, y están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.

ASESORAMIENTO PARA LAS PYMES

La jornada de Cehegín se enmarca en la Semana de la IA de las Oficinas Acelera Pyme, que desarrolla 157 actividades en distintos puntos de España para acercar estas tecnologías al tejido empresarial.

Las actividades incluyen jornadas de sensibilización, talleres prácticos, sesiones de asesoramiento y encuentros con expertos sobre aplicaciones de IA relacionadas con la productividad, automatización de procesos, análisis de datos, marketing, estrategia digital y seguridad, entre otros ámbitos.

La red de Oficinas Acelera Pyme ha realizado desde su puesta en marcha más de 12.000 actividades y ha llegado a más de 200.000 pymes en todo el territorio nacional. En la Región de Murcia existen actualmente tres oficinas, gestionadas por el Centro Tecnológico de Materias Primas y Minerales, la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).

En el caso de Cehegín, la secretaria de Estado ha destacado el trabajo desarrollado por la Oficina Acelera Pyme del Centro Tecnológico de Materias Primas, que ha canalizado más de 2,5 millones de euros para la digitalización de empresas locales mediante programas como Kit Digital, Kit Consulting y Acelera Pyme.