Díez de Revenga acusa al Gobierno de dejar a la Región "a las puertas" de la Alta Velocidad por una "decisión política"

MURCIA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Miguel Díez de Revenga, ha dicho este lunes respecto a la apertura del servicio de AVE Madrid-Elche-Orihuela que en la Región de Murcia "no tenemos nada que celebrar" porque el Gobierno central ha dejado la Alta Velocidad "a las puertas" por una "decisión política".

"En la Región no tenemos nada que celebrar, es algo que tienen que celebrar en la Comunidad Valenciana, que es donde se queda el AVE. Y esto es un poco más doloroso cuando consideramos que esta llegada de la Alta Velocidad técnicamente podría tener lugar ya", ha dicho Díez de Revenga.

Así, el titular de Infraestructuras ha puesto de manifiesto que "las vías están construidas, llegaron a estas construidos hasta los andenes donde tendrían que llegar esos trenes de Alta Velocidad, y si no están llegando hoy a la Región de Murcia es única y exclusivamente porque así lo ha decidido el Gobierno de Sánchez".

Para Díez de Revenga, "es una decisión que no es técnica, sino simple y llanamente política; una decisión que perjudica a todos los habitantes de la Región de Murcia porque no solo no llega la Alta Velocidad, sino que, además, nos la dejan en la puerta".

Además, el consejero murciano ha manifestado su deseo que los murcianos "tuviéramos alguna certeza sobre cuándo se va a incorporar Murcia a la Alta Velocidad", porque "no tenemos conocimiento alguno de cuándo va a llegar".

A su juicio, "da la sensación de que el ministro quiere dar a entender que la Alta Velocidad ya está en la Región de Murcia, y eso es rotundamente falso", porque "lo que sucede es que el Corredor Mediterráneo, que también es transporte de viajeros en Alta Velocidad, está parado en la Comunidad Valenciana".

Por tanto, "en la Región de Murcia no tenemos transporte de viajeros en Alta Velocidad", y "no estamos incorporados al Corredor Mediterráneo. Además, seguimos con las vías del siglo XIX y no tenemos ni un solo metro de vía electrificado", ha concluido.