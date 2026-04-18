Díez de Revenga: "El PP lleva tiempo advirtiendo de presuntas irregularidades en infraestructuras"

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga - PP

MURCIA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia, José Ramón Díez de Revenga, ha manifestado su "máxima preocupación" ante la decisión del juez del Tribunal Supremo de abrir una nueva línea de investigación sobre posibles adjudicaciones irregulares en grandes infraestructuras dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellas las obras del AVE en Murcia.

"Los indicios no dejan de multiplicarse y cada día son más numerosos", ha advertido. Por ello, ha pedido "explicaciones claras, urgentes y transparentes" sobre lo ocurrido, así como "la depuración de todas las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de estos hechos".

Revenga ha subrayado que "desde el Partido Popular llevamos tiempo advirtiendo de posibles irregularidades en estas infraestructuras mientras el PSOE se dedicaba a sacar pecho y presumir de unas obras que ahora están bajo sospecha".

En este sentido, ha señalado que "lo que hoy se investiga apunta al posible cobro de comisiones ilegales y al uso de infraestructuras clave para robar dinero que pertenece a todos los murcianos".

"Estamos hablando de proyectos estratégicos para el desarrollo de nuestro país y, en particular, de la Región de Murcia, que no pueden convertirse en un instrumento para el enriquecimiento ilícito de unos pocos", ha añadido Díez de Revenga.

El senador ha destacado además que "es especialmente preocupante" que entre los proyectos investigados se encuentren actuaciones clave como el soterramiento y la llegada de la alta velocidad a Murcia, una infraestructura "largamente reivindicada por los murcianos y que ha acumulado años de retrasos e incertidumbre".

Asimismo, Díez de Revenga ha reclamado al delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que "abandone su atronador silencio" y explique "qué información maneja sobre estas adjudicaciones, si la Región de Murcia ha podido verse perjudicada por estas prácticas y cómo va a devolver el dinero robado a los murcianos".

"El delegado del Gobierno no puede permanecer al margen, como suele hacer con todos los asuntos graves que afectan a la Región, ante un tema de esta magnitud que afecta directamente a los intereses de los murcianos", ha añadido.

Finalmente, el senador murciano ha reiterado el compromiso del Partido Popular en "defender los intereses de la Región de Murcia y velar por la correcta utilización de los recursos públicos", al tiempo que ha mostrado su apoyo a que la Justicia "llegue hasta el final para esclarecer los hechos y que se asuman todas las responsabilidades, caiga quien caiga". "Los murcianos merecen infraestructuras, no sospechas; inversiones, no corrupción", ha concluido.