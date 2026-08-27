Diez 'spin-offs' de la Región conectan con universitarios para impulsar proyectos reales de innovación - CARM

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas surgidas del conocimiento generado en la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) participan en el programa 'Impulsa Spinoffs', promovido por el Instituto de Fomento (Info), que conecta a estas compañías con estudiantes universitarios para desarrollar proyectos de innovación vinculados a necesidades reales del mercado.

La iniciativa, desarrollada a través de la plataforma U4Impact, está dirigida a estudiantes de último curso que realizan trabajos de fin de grado (TFG) y máster (TFM) sobre retos planteados por las propias empresas, según ha informado el Ejecutivo regional.

Los proyectos contemplan una dedicación de 360 horas y buscan combinar formación práctica, transferencia de conocimiento y apoyo al ecosistema emprendedor regional.

Las diez 'spin-offs' participantes trabajan en ámbitos diversos como la gestión sostenible del agua y la agricultura, la biomedicina, la secuenciación genética, las comunicaciones, la sensorización y el Internet de las Cosas (IoT), la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la educación o la salud cardiovascular.

Los proyectos planteados incluyen retos relacionados con la sostenibilidad de procesos industriales, la optimización de la producción energética mediante soluciones IoT, el análisis del comportamiento de consumidores en comercio electrónico y el desarrollo de plataformas con integración de inteligencia artificial.

El director del Info, Joaquín Gómez, ha señalado que "este programa permite que el talento universitario se convierta en una herramienta útil para resolver los problemas de las empresas reales. Estamos hablando de que el talento de jóvenes universitarios deje de ser una promesa abstracta y se incorpore a proyectos vivos, con impacto empresarial, tecnológico y social".

La iniciativa concluirá el próximo 23 de septiembre con un Demo Day en el Parque Científico de Murcia, donde se presentarán los avances de los proyectos desarrollados por los estudiantes y las empresas.