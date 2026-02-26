Dimiten en bloque cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de VOX provocando la salida de Antelo

Archivo - José Ángel Antelo, presidente provincial de Vox en Murcia - VOX MURCIA - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia han dimitido en pleno este jueves por la noche "por un profundo desacuerdo con la gestión de José Ángel Antelo", han indicado desde la formación de Abascal.

Con esta decisión se permite que la dirección nacional del partido tome las riendas y resuelva una "grave crisis de cohesión interna que se ha agravado notablemente en los últimos tiempos", han justificado.

De esta forma, según los estatutos del partido, se provoca la salida de José Ángel Antelo del Comité Ejecutivo Provincial al quedarse solo.

Concretamente, han presentado su renuncia la vicepresidenta de VOX Murcia, Lourdes Méndez; la secretaria, Carmen Menduiña; el responsable de Relaciones Institucionales, Antonio Martínez Nieto; el encargado de Intermunicipal, Antonio Martínez Sánchez; y la responsable de Organización Territorial, Aida Peñalver.