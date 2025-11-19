El director general de Acción Exterior inaugura la II Jornada de Historia, Arqueología y Derecho

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Acción Exterior y Cooperación de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Juan José Almela, ha participado este miércoles en la inauguración de la II Jornada del Ciclo 'Historia, Arqueología y Derecho' organizada por la Fundación Mariano Ruiz Funes en el Museo de Bellas Artes de Murcia.

Almela ha afirmado que este ciclo "es una iniciativa pionera, valiente y profundamente renovadora, porque conecta la Historia, la Arqueología y el Derecho de una forma viva, accesible, muy cercana a la ciudadanía".

Asimismo, ha elogiado la elección del lugar de celebración de esta jornada porque "nos recuerdan que la historia no está solo en los libros, está también en los espacios que habitamos. Y es que este espacio no es solo ideal para este acto, sino que es parte del mensaje" ya que "la historia y el patrimonio nos hablan también en piedra, en lienzo, en estructura, y motivan el ejercicio del Derecho como instrumento de convivencia, memoria y proyección".

Esta jornada está dedicada a la vida de las mujeres en las sociedades de frontera entre los siglos IX y XV, y la política jurídica de Murcia durante el reinado de Alfonso X el Sabio, por esto, el director general ha destacado al rey sabio como "un monarca que entendió el Derecho como una herramienta para mejorar la convivencia, para ordenar la diversidad y para construir una sociedad más justa".