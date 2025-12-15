El director de Operaciones de ElPozo, Juan Pedro Florido, gana un nuevo oro en los premios PronosPorc

El director de Operaciones de ElPozo Alimentación, Juan Pedro Florido, recibe el premio PronosPorc de manos de Félix Larrosa, alcalde de Lleida y presidente de Mercolleida - GRUPO FUERTES

El director de Operaciones de ElPozo Alimentación, Juan Pedro Florido, ha obtenido un nuevo oro en la edición 2025 de los premios Pronosporc. De esta manera, "consolida su posición como el mejor analista del mercado porcino español en la Junta de Precios del Cerdo Cebado de la lonja de Mercolleida, el 'Wall Street' del mercado porcino", según informaron fuentes del Grupo Fuertes en una nota de prensa.

Florido, cuenta en total con 9 oros y 5 platas, "un logro histórico", han asegurado.

El director de Operaciones de ElPozo Alimentación, empresa en la que desarrolla su actividad laboral desde hace más de 30 años, "es una de las personas más representativas e influyentes en la industria y ganadería porcina europea por su experiencia y conocimiento del mercado de cerdo de capa blanca. Y se sitúa año tras año entre los mejores analistas del mercado porcino español", han explicado.

Desde el Grupo Fuertes, han asegurado que Florido es "conciliador por excelencia y una persona de reconocida capacidad de negociación. Es el profesional más premiado por su consecución de aciertos y conocimientos del mercado porcino".

Juan Pedro Florido ha ocupado diversos cargos en diferentes foros internacionales, desde la presidencia de carnes de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), miembro de la Mesa Nacional de Precios del Porcino, presidente de CDG Animal Products-Pigmeat Sector, en la Comisión Europea; presidente de European Meat Network (EMN); y representante de la industria cárnica española en EUCBV, en Bruselas.

Juan Pedro Florido es miembro de la Junta de Precios del Cerdo Cebado de la Lonja de Mercolleida en representación de ElPozo Alimentación desde el año 1998.

Mercolleida es la lonja agropecuaria que semanalmente emite las cotizaciones de porcino en sus distintas categorías.

Los productores e industrias más representativos del sector porcino español se reúnen y analizan la situación del mercado para que Mercolleida pueda establecer la cotización semanal que mejor refleje la realidad. Este precio de referencia es utilizado por el sector y marca tendencia en el resto de los mercados europeos e internacionales.

Mercolleida es Lonja de Referencia estatal para el sector porcino en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.