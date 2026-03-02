Distribuyen en empresas del sector del turismo del municipio de Murcia un manual para ser más sostenibles y eficientes

Archivo - La vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, y el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, presentan los Manuales de Buenas Prácticas en Economía Circular - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las empresas del municipio de Murcia del sector turístico podrán acceder, de manera telemática, a los Manuales de Buenas Prácticas en Economía Circular que ha elaborado el Ayuntamiento de cara a que se pueda realizar una evaluación anual de su compromiso con las claves medioambientales y les permita ser más sostenibles. El objetivo es que "el turismo en Murcia crezca como lo está haciendo, pero que lo haga mejor, de forma más sostenible, más eficiente y más preparado para el futuro".

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, que ha destacado que se persigue "un turismo más respetuoso, más concienciado y más sostenible en el municipio", aportando "soluciones y medidas estratégicas".

Estas guías prácticas tienen cuatro versiones distintas, según sean hoteles, restaurantes, alojamientos turísticos y actividades turísticas. No se trata, ha dicho la edil, de "medidas puntuales, medidas aisladas o pequeñas mejoras puntuales, sino cambios estructurales".

Y es que, ha subrayado, lo que se propone con este plan de la economía circular del sector turístico "es un cambio de paradigma en la forma no solo de producir, sino también de consumir y tratar los residuos que se generan".

"La economía circular aplicada al sector turístico no es una moda, sino que es una oportunidad precisamente para ahorrar costes, innovar y diferenciar nuestro destino turístico en un entorno que es cada vez mucho más competitivo", ha añadido.

El edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha explicado que en una primera fase, de diagnóstico, casi el 40 por ciento de las empresas de sector del municipio ha participado y ha permitido detectar las carencias.

Una segunda fase es la realización de manuales y formación y una tercera fase es la destinada ala ejecución de lo que aparece recogido en ese diagnóstico y manuales. "Los empresarios tendrán la oportunidad de ser tutorizados de manera individualizada y personalizada para la implantación de esas medidas que vienen recogidas en las fichas y en los manuales", ha manifestado Pacheco.

Todo esto permitirá cubrir algunas de las carencias que se detectaron en la primera fase, "como la falta de formación, sobre todo de conocimiento de la normativa, relativamente reciente y muy cambiante", y se le facilitarán las herramientas necesarias "para poder estar al día e incluso también el conocimiento de los distintos certificados o sellos de garantía y calidad que pueden acogerse los distintos establecimientos según la tipología de los mismos".

Por su parte, la responsable de I+D+i del Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente, Cetenma, Silvia Pérez, ha destacado que el objetivo de estos manuales es "dar una visión general de la economía circular para después, aplicado a cada uno del tipo de establecimiento, abordar las tendencias y los retos en el ámbito de la sostenibilidad y exponer para los diferentes ejes de la economía circular cuáles son las claves de aplicar la economía circular a ese tipo de actividades".

También se recogen una serie de buenas prácticas que "sirvan de inspiración al sector para tratar de implementar en sus propios establecimientos".

Igualmente, también tienen "el kit de soluciones circulares que se han elegido en consenso con el sector y con una serie de criterios de evaluación".

Se trata de 12 fichas que "ayudan al sector a implementar medidas concretas de la economía circular, que finaliza con un pequeño plan de acción para que el sector preste su intención de implantar medidas, en el corto, medio y largo plazo, en función de las posibilidades de cada establecimiento".

Ejemplo de ello, ha dicho, es "el uso de materiales sostenibles dentro de los establecimientos, reducción de uso de plástico, monitorización y reducción del consumo de agua, establecimiento de estrategias circulares con un plan de acción dentro de los locales, la oferta de agua no envasada o incluso la elaboración de memorias de sostenibilidad que permiten a los establecimientos comunicar qué están haciendo en ese momento y cuál es su plan de acción para seguir implementando medidas año tras año".

Otro de los ejemplos, según Pacheco, es "ofrecer jarras con agua, con agua filtrada o depurada y cuando no directamente del grifo, que es un agua perfectamente potable, consumible y sin mayor problema y con todas las garantías sanitarias".

En definitiva, ha expuesto, "el hacer uso del agua corriente lo que está ahorrando es materiales de desecho, como pueden ser plásticos o vidrios que habría que reciclar y también en esa reducción de la huella de carbono".

En esta misma línea, el próximo día 12, en el espacio Molinos del Río, se celebrará una jornada formativa, de carácter gratuito, en donde expertos de reconocido prestigio en diferentes ámbitos, como la reducción del desperdicio alimentario, la gestión eficiente de los recursos y los residuos y la digitalización, expondrán su gestión.

Además de esta jornada presencial, durante todo este mes "se irán colgando una serie de lecturas de profundización y materiales formativos, además de píldoras formativas para hacer llegar a todo el sector y que, de una manera paulatina, puedan ir implementando las medidas en sus establecimientos", según ha afirmado Silvia Pérez.