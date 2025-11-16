El documental murciano 'El deshielo de un coloso', premiado al mejor cortometraje en el Daroca & Prisión Film Fest

La productora murciana Imagia Video ha sido reconocida en el prestigioso Daroca & Prisión Film Fest con el premio del público al Mejor Cortometraje Documental por su obra 'El deshielo de un coloso' - IMAGIA VIDEO

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La productora murciana Imagia Video ha sido reconocida en el prestigioso Daroca & Prisión Film Fest con el premio del público al Mejor Cortometraje Documental por su obra 'El deshielo de un coloso'. El director del proyecto, Antonio Alpañez, recogió personalmente el galardón durante la ceremonia oficial celebrada el sábado 15 de noviembre.

El Festival de Cine de Daroca, con participación de producciones de distintos países, se ha consolidado como un certamen destacado en cine social, medioambiental y de derechos humanos. En este contexto tan competitivo, el documental murciano ha destacado por su potencia narrativa, su sensibilidad visual y su firme compromiso con la divulgación de la problemática del cambio climático.

Los Andes de norte a sur: el deshielo de un coloso expone el retroceso acelerado de los glaciares andinos y su impacto en comunidades indígenas, ecosistemas frágiles y recursos hídricos esenciales. El jurado elogió su "mirada humana, honesta y profundamente necesaria" sobre uno de los fenómenos ambientales más críticos del siglo XXI.

Tras la presentación oficial de la primera parte, compuesta por los tres primeros capítulos (Colombia, Perú y Chile) en Murcia en 2024, el proyecto sigue en marcha, con el equipo actualmente en plena producción de la segunda parte, filmando en Bolivia, Ecuador y Argentina. Esta continuación permitirá documentar la situación de algunos de los glaciares más emblemáticos y vulnerables de la cordillera andina, la más extensa del planeta, ampliando así la dimensión continental del proyecto.

Para Antonio Alpañez, "este premio supone un impulso enorme para seguir trabajando en un proyecto que busca dar voz a quienes conviven día a día con las consecuencias del cambio climático". Además del reconocimiento en Daroca (Aragón), Imagia Video continuará participando en certámenes internacionales con el objetivo de seguir divulgando esta problemática global y fomentar la reflexión sobre la urgencia climática.