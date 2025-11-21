Dos de los coreógrafos más influyentes del K-POP, Raeku y JyoJyo, llegan este lunes a Murcia

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Murcia acogerá este lunes en el Espacio Joven La Nave, en Puente Tocinos, el evento K-POP CONNECTION Murcia: Workshop & Concierto Internacional, una propuesta cultural dirigida a jóvenes de 12 a 30 años que contará con dos reconocidos artistas coreanos: Raeku y JyoJyo, figuras de referencia en la escena internacional de danza K-POP,

La actividad, organizada por la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos, liderada por la edil Sofía López-Briones, reunirá a más de 200 jóvenes, consolidando a La Nave como un espacio especializado en nuevas expresiones culturales, una actividad gratuita hasta completar aforo.

DOS WORKSHOPS INTERNACIONALES CON ARTISTAS DE PRIMER NIVEL

El bailarín y coreógrafo Raeku, con trayectoria en JYP Entertainment, 1Million Dance Studio y colaboraciones con grupos como BTS, MAMAMOO o Weki Meki, impartirá un taller de 1 hora y 30 minutos, abierto a niveles intermedio y avanzado.

Por otro lado, la coreógrafa JyoJyo, vinculada a estudios como Prepix Studio, YGX Academy, THE BLACK LABEL y YG Entertainment, ofrecerá otro taller de 1 hora y 30 minutos centrado en técnica y puesta en escena. Su experiencia incluye participaciones en Street Woman Fighter, Mnet Hit The Stage y trabajos coreográficos para artistas como BLACKPINK, Taemin, Jessi, ZICO, ATEEZ, Hyuna o Jay Park.

K-POP CONNECTION Murcia se basa en el éxito de actividades previas celebradas en La Nave, que han contado con artistas internacionales como SSOJU, NOVA o HYTAE y que han llegado a completar aforo. "Este tipo de actividades permite a los jóvenes impulsar su talento en el K-POP y consolidar nuestros espacios jóvenes como lugares vivos, de creación y desarrollo de nuevas expresiones culturales", ha declarado la concejal Sofía López-Briones.