Dos estudiantes del CES Samaniego están desarrollando una plataforma para mejorar la forma de afrontar el Alzheimer

MURCIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Dos estudiantes de 2º de Bachillerato del CES Samaniego, Álvaro Hernández González y Adrián López Pérez, están desarrollando 'Cognify', una plataforma eHealth basada en Inteligencia Artificial y Realidad Virtual diseñada para cambiar la forma en la que pacientes y familias afrontan el Alzheimer.

"Nuestro enfoque busca cuidar a la persona detrás de la enfermedad mediante un ecosistema dual", explican. Al paciente, a través de gafas de Realidad Virtual, transformamos la terapia de reminiscencia (animando sus fotografías antiguas) en una experiencia inmersiva y entretenida. Además, una IA conversacional interactúa con ellos para estimular sus funciones cognitivas superiores y recoge datos de su evolución.

Para el cuidador, "aliviamos su 'carga invisible' mediante informes de mejora del paciente, gestión de citas o medicación, y detección de estrés. Si la plataforma detecta sobrecarga emocional en el familiar, interviene sugiriendo ejercicios de respiración o pausas activas", añaden.

Este proyecto ha dejado de ser solo una idea en el aula y ya cuenta con validación real y tracción en el ecosistema emprendedor. Recibió el 1º Premio Nacional 'Jóvenes Emprendedores' por la Universidad Nebrija de Madrid, el 1º Premio 'Imagina una empresa diferente' del CEEIM (Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia), y el 2º Premio en 'Emplea Talent Murcia' del CEEIM.

Para los estudiantes, lo más importante !es que esto no es solo un proyecto de papel. Nuestra idea ya ha sido validada y testada con el Centro de Día AFADE, y contamos con el feedback directo y el respaldo del director de la residencia de mayores EMERA La Ladera. Nuestro objetivo es hacer más ameno el transcurso de la enfermedad, cuidar la mente del paciente y proteger la salud mental de quien lo cuida".