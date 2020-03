Dos jóvenes totaneros piden ayuda desde Australia: "Necesitamos volver a casa"

TOTANA (MURCIA), 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Román López y Silvia Mateo, dos jóvenes totaneros de 21 y 25 años, respectivamente, que se encuentran en Gold Coast (Australia), han enviado un mensaje a través de las redes sociales con el fin de buscar ayuda porque, aseguran, "necesitamos volver a casa", y no pueden contactar con la Embajada Española en aquel país.

"Estamos viviendo una situación bastante delicada: la Embajada no nos ofrece ningún tipo de ayuda para volver a nuestro país y hemos invertido muchísimo dinero en vuelos que nos han cancelado", dice en el vídeo Román.

El chico apunta que "nos pidieron un test de coronavirus" que dio "negativo", luego "un certificado médico de salud y un seguro que cubriese más de 100.000 dólares de posibles gastos" y, "después de pedirnos todo eso, nos cancelaron el vuelo".

"No nos cogen el teléfono, nos salta un contestador que nos deriva a la página web a leer información que ya habíamos leído antes", lamenta el chico, tras lo que asegura que "lo que queremos en volver a nuestro país".

Ambos solicitan "un vuelo de repatriación para las más de 100 personas que hay aquí, como nosotros", en una situación marcada por la incertidumbre: "Se nos termina el alquiler, necesitamos volver pronto, nuestro visado va a terminar y no podemos seguir en este país ilegalmente"

"Por favor, difundid este mensaje, necesitamos volver a casa", reclaman.

CONTACTO CON ASUNTOS EXTERIORES

La familia de Román se ha puesto en contacto con la portavoz del PSOE en Totana, Isabel Molino, que ha trasladado el mensaje al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la delegación del Gobierno en la Región de Murcia para buscar posibles soluciones.

Así, desde la delegación han hablado con la hermana de Román, Meritxell López, quien ha indicado en declaraciones a Europa Press que los jóvenes están "tranquilos" pese a que la "única alternativa" que les dan desde la Administración central es que "tienen que salir en cuanto puedan" de Australia.

"Nos dicen que si no se van de allí en tres días es posible que no puedan hacerlo porque probablemente van a cerrar el espacio aéreo", apunta el padre del joven, también llamado Román, que señala que el problema es el precio de los vuelos hasta Catar o Tailandia, que supera los 2.600 euros, una cantidad que "no nos podemos permitir" y a la que habría que añadir el posterior desplazamiento hasta Madrid.

A esto se suma que el hecho de comprar los vuelos no asegura que puedan tomarlos tal y como está la situación, agrega Román, que insiste en que la solución pasa, a su juicio, por que la Embajada Española flete un avión a "un precio lógico", y así posibilitar el traslado de los españoles que residen en aquella zona hasta España.