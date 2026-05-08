Las dos principales líneas de financiación del Icref impulsan más de 150 proyectos de pymes y autónomos en el último año

Un momento de la reunión del consejo de administración del Icref - CARM

MURCIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha impulsado, solo en el último año, 158 proyectos de pymes y autónomos a través de las dos principales líneas de financiación del Instituto de Crédito y Finanzas (Icref), con una inversión total de 24,3 millones de euros, según ha informado la Comunidad.

En concreto, este organismo concedió el año pasado un total de 119 préstamos por valor de 17,7 millones de euros en el marco de la línea Icref Financia 100; y otros 39 préstamos, por valor en este caso de 6,6 millones de euros, a través de la línea Icref +Agro.

El apoyo a estos 158 proyectos permitió a su vez movilizar una inversión de 35,4 millones de euros y contribuyó al mantenimiento o creación de un total de 1.949 puestos de trabajo, 1.101 en la línea de pymes y autónomos y 848 en el sector agrario.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha presidido este viernes el consejo de administración de este organismo. En la reunión, y ante la marcha de estos dos instrumentos financieros, se decidió ampliar el crédito disponible en 14 millones de euros.

Esta ampliación llega apenas cinco meses después de la última inyección de capital en estas líneas, que se produjo a finales de noviembre del pasado año y que supuso ya una ampliación de otros 14 millones de euros.

El titular de Economía ha subrayado en este sentido que estas ampliaciones "son una muestra del compromiso del Gobierno regional con el tejido empresarial e industrial y de su apoyo incondicional a los autónomos y pequeñas y medianas empresas que quieren modernizarse y ser más competitivos, así como a un sector estratégico como es el agroalimentario y, particularmente, en un momento delicado como el que atravesamos por la inestabilidad que plantea el contexto internacional".

"La ampliación de estos dos instrumentos financieros revela también que nuestro tejido empresarial e industrial sigue innovando, sigue invirtiendo en nuevos proyectos y sigue creando empleo, y eso es un termómetro del dinamismo de la economía regional, que lleva varios años liderando el crecimiento a nivel nacional y que crea empleos a niveles de récord", ha señalado Marín.

De los 14 millones de euros de ampliación aprobados este viernes, 10 millones se van a destinar a la línea ICREF Financia 100, diseñada de manera específica para que pymes y autónomos puedan abordar nuevos proyectos de inversión o para cubrir necesidades de capital circulante.

Con esta ampliación, el importe destinado ya a este instrumento financiero desde su puesta en marcha se eleva hasta los 78 millones de euros, de los que la mitad proceden de fondos del Icref y la otra mitad de fondos de las entidades financieras que participan en la iniciativa.

En el caso de la línea Icref +Agro, centrada en impulsar la modernización e innovación de autónomos y pymes del sector agroalimentario, la ampliación alcanza los 4 millones de euros, con lo que el importe total desde su inicio llega ya a los 34 millones de euros. Al igual que en la línea Financia 100, la mitad de los fondos proceden del Icref y el resto de las entidades financieras.

Estas dos líneas de crédito cuentan en concreto con la participación de las entidades financieras, así como de la Sociedad de Garantía Recíproca de la Región, Avalam, que se encarga de avalar el 100 por 100 de las operaciones.