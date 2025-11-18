La X edición de los Premios de la Gastronomía pone en valor el potencial innovador del sector en la Región

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante el discurso de clausura de los X Premios de Gastronomía Región de Murcia - CARM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La X edición de los Premios de la Gastronomía de la Región de Murcia, organizados por el diario La Verdad con la colaboración del Gobierno autonómico, puso este lunes en valor el talento y la excelencia de un sector que emplea a más de 40.000 personas y tiene un impacto económico que supera los 700 millones de euros anuales.

El evento, que reunió en Murcia a profesionales, chefs y empresas destacadas, "volvió a demostrar que el sector gastronómico regional se ha consolidado como un espacio donde la tradición culinaria, el conocimiento y la innovación avanzan de la mano", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, participó en la entrega de galardones y clausura del acto, donde destacó que "la gastronomía de la Región es un motor económico que crece gracias al talento de sus profesionales, pero también a la capacidad del sector para incorporar técnicas, investigación y nuevos modelos de gestión que refuerzan su competitividad".

Además, subrayó que avanzar hacia una gastronomía más innovadora, sostenible y conectada con el territorio "encaja plenamente con nuestra apuesta por un modelo económico basado en el conocimiento, la investigación aplicada y la valorización del producto local".

El consejero entregó el premio al Mejor Restaurante de Cocina Creativa, que este año recayó en el Restaurante Barahonda, de Yecla, un establecimiento que, subrayó, "representa esa fusión entre tradición e innovación que nos diferencia".

SEÑAS DE IDENTIDAD

El titular de Universidades e Investigación señaló que la gastronomía "no es solo un atractivo turístico: es un sector que incorpora investigación, creatividad y sostenibilidad, que genera empleo cualificado y que refuerza la identidad de la Región".

Además, los últimos resultados reflejados en el informe 'La opinión de los turistas sobre la oferta gastronómica de la Región de Murcia 2024', refleja que el turismo cultural y gastronómico constituye "el principal motivo para visitar la Región".

Los premios, organizados por La Verdad con la colaboración del Gobierno regional a través de la marca 1.001 Sabores Región de Murcia, reconocen el talento y la creatividad de chefs, sumilleres, restauradores y productores que impulsan nuevas formas de entender la cocina, integrando innovación culinaria, digitalización, sostenibilidad y nuevas experiencias gastronómicas.

Así, el galardón para el Mejor Restaurante de Cocina Creativa, fue para el Restaurante Barahonda, de Yecla; el Mejor restaurante de cocina tradicional para Tasca Tío Andrés, de Cartagena; el Mejor jefe de cocina, para el Casino Felymar de Cehegín; el premio Mejor sumiller/jefe de sala para La Gracia, bar de vinos de Murcia; el Mejor proyecto innovador y sostenible para Taller de Sabores de Bullas; la Mejor barra/taberna Casa Josico de Puente Tocinos, Murcia; el premio al mejor joven talento para Madre Tigre de Murcia; el Premio a 'toda una vida' al Restaurante Pablo Guardiola de Los Belones, Cartagena (Pablo Guardiola y Juani Villarín).

Asimismo, el premio del público fue en la categoría de Mejor restaurante de cocina creativa fue para Casa Borrego de Bullas y en la de Mejor restaurante de cocina tradicional para La Tasca de Noha de Cehegín.

El jurado de esta edición estuvo presidido por Sergio Gallego, periodista y crítico gastronómico de La Verdad y director del congreso Murcia Gastronómica.

Lo completaron Pachi Larrosa, crítico gastronómico y académico de la Academia de Gastronomía de la Región de Murcia; Joaquín Reyes, cocinero y diseñador gráfico, director de la revista Gastrónomo; Marta Ceballos, jefa de Relaciones Externas del CCT y 1.001 Sabores Región de Murcia; Laura Meroño, responsable de eventos del Restaurante Miramar; y Beatriz Rocamora, periodista y productora de los Premios.

Por último, Vázquez destacó que "la gastronomía es un ejemplo del talento que tenemos en la Región, que cuenta con alrededor de 2.000 restaurantes, que emplean a más de 18.000 personas. Un sector que mira al futuro con creatividad y capacidad de innovación, y que proyecta una imagen moderna, sostenible y de calidad de nuestra tierra".