Educación atribuye los resultados de PISA al "suspenso rotundo y sin paliativos" de la LOMLOE

Archivo - El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, en una foto de archivo - CARM - Archivo

MURCIA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha afirmado este martes que los resultados del Informe PISA "ponen de manifiesto, una vez más, el suspenso rotundo y sin paliativos de la LOMLOE, la peor Ley de Educación que ha tenido el país".

"Los resultados, que son los peores obtenidos por España en su serie histórica, demuestran que esta ley ha vaciado de contenido los currículos", ha afirmado.

Respecto a los datos de la Región de Murcia, Marín ha indicado que "la muestra es representativa y se sitúan en la media nacional".

Para el titular de Educación, "el modelo educativo que propugna la LOMLOE y el gobierno socialista es un auténtico fracaso, una normativa que no ha contado con los que educan día a día como los docentes y que genera desigualdad, sobre todo en el alumnado más vulnerable".

Esta norma "solo ha servido para empeorar el sistema educativo español y para situar a España en la cola de la educación a nivel europeo", ha agregado.