PSOE exige la comparecencia urgente del consejero de Educación por los "malos" resultados de la Región en Informe PISA

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Andrés Torres - GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido la comparecencia urgente del consejero de Educación en la Asamblea Regional para que dé explicaciones por "el fracaso de la política educativa del Gobierno de López Miras, después de los malos resultados de la Región de Murcia en el Informe PISA".

El viceportavoz de la formación en la Cámara autonómica, Juan Andrés Torres, ha afirmado que las cifras sitúan a la comunidad "entre las comunidades autónomas con peores resultados de España", según ha informado el PSRM-PSOE en un comunicado.

Además, ha señalado de que el balance se produce "en un contexto en el que los propios datos están sobrestimados como consecuencia de la elevada tasa de exclusión de alumnado que ha llevado a cabo la Comunidad Autónoma".

"No es un problema puntual ni una cuestión coyuntural: Llevamos años advirtiendo de los malos indicadores educativos de nuestra comunidad y de la falta de soluciones por parte del Gobierno de López Miras", ha remarcado el diputado socialista, tras remarcar que la Administración autonómica ostenta la competencia exclusiva y debe "asumir su responsabilidad y dejar de buscar excusas".

Asimismo, el ha subrayado que la Región de Murcia lidera la tasa de abandono educativo temprano con un 20,6%, un valor que, junto al escenario que refleja el Informe PISA, "evidencia la nefasta política educativa".

Por ello, ha insistido en la comparecencia parlamentaria del titular de Educación para aclarar qué medidas ejecutará la Consejería ante la "falta de planificación, de recursos y de una política educativa fallida".